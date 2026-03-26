籲在野版本別咎責承辦官員 顧立雄脫口喊：把我移送懲戒就好

國防部長顧立雄（左）今列席立法院外交、財政聯席會，討論朝野三版本的國防特別條例草案。（記者田裕華攝）

立法院今（26）日繼續審查朝野3版本的國防特別條例草案，在討論審計相關條文時，針對國民黨團版本要求若執行成效低於核定進度50％，應懲戒執行機關首長及相關主管，國防部長顧立雄強調，他不希望承辦人員因此承受莫名壓力，在休息協商時更脫口表示「把我移送懲戒就好了」。

立法院外交及國防委員會、財政委員會的聯席會議，昨日起逐條審議行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆元）、立院民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億元）、國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」（3800億元+N）。

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聯席會今日討論到規範法案審計的政院版第6條、藍白版第7條時，顧立雄同意國民黨團版本中的國防部針對特別預算執行進度及績效，應每會期向立院專案報告，也同意民眾黨提出在條例施行屆滿之日次年5月底前，主管機關應就其實施成效作成總結報告，並送立法院。

由於顧立雄釋出善意，願意讓步，召委一度宣布休息，要在休息期間討論如何修改3版本內容。

針對國民黨版內容，「如發現因公務人員違法或失職，致計畫執行進度或交付成果顯著未達核定目標，或其執行成效低於核定進度50％者，應將執行機關首長及相關主管，移送監察院調查懲戒」。

顧立雄強調，他不希望承辦人員因此承受莫名壓力，在休息協商時更脫口表示「把我移送懲戒就好了」，不應把責任歸咎於執行業務的官員身上。

雖然顧立雄釋出善意，但最終由於對第3項沒有共識，該條文最終也保留送協商。

立法院外交、財政聯席會今日審查期間，一度休息，試圖就法案院版第6條、藍白版第7條進行討論，嘗試達成共識未果。（記者黃靖媗攝）

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