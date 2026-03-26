為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文批「鈔能力」買通媒體 民進黨喊告：立即為潑髒水道歉

    2026/03/26 09:22 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文與副主席蕭旭岑昨出席中常會。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與副主席蕭旭岑昨出席中常會。（資料照）

    國民黨內風波頻起，黨主席鄭麗文昨（25日）指控，「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。對此，民進黨發言人吳崢今（26日）嚴正駁斥說，鄭麗文對本黨指控完全子虛烏有，請鄭立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

    鄭麗文昨天在國民黨中常會指出，少數的聲音被媒體惡意放大，甚至民進黨「鈔能力」買通媒體，每天有「扣達（quota）」，買通名嘴、甚至民調，民進黨對台灣全面認知作戰，要練習分辨假消息的功力，以面對嚴峻的考驗。現在的國民黨空前團結，藍白合也是空前的團結，一定會如履薄冰，穩紮穩打，贏得2026的勝利，並且達成28年政黨輪替。

    對此，吳崢回應，鄭麗文上任以來爭議不斷，連自家人都看不下去，但對於國民黨家務事，民進黨一點興趣都沒有。然而，現今又傳出鄭麗文左右手、國民黨副主席有道德操守、甚至財務疑慮，又多次代表國民黨與中共官方交流，是否適任國會最大黨副主席，社會自有公評。

    吳崢強調，鄭麗文身為黨主席，面對自家黨內爭議，處理方式竟是轉頭向民進黨潑髒水，以惡意造謠的虛構言論，來轉移焦點，行徑令人不齒。請鄭麗文不要凡事「賴給清德」，立刻收回造謠言論並且公開道歉，本黨將採取法律途徑，讓真相大白。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播