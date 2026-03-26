鄭麗文批「鈔能力」買通媒體 民進黨喊告：立即為潑髒水道歉

國民黨主席鄭麗文與副主席蕭旭岑昨出席中常會。（資料照）

國民黨內風波頻起，黨主席鄭麗文昨（25日）指控，「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。對此，民進黨發言人吳崢今（26日）嚴正駁斥說，鄭麗文對本黨指控完全子虛烏有，請鄭立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

鄭麗文昨天在國民黨中常會指出，少數的聲音被媒體惡意放大，甚至民進黨「鈔能力」買通媒體，每天有「扣達（quota）」，買通名嘴、甚至民調，民進黨對台灣全面認知作戰，要練習分辨假消息的功力，以面對嚴峻的考驗。現在的國民黨空前團結，藍白合也是空前的團結，一定會如履薄冰，穩紮穩打，贏得2026的勝利，並且達成28年政黨輪替。

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對此，吳崢回應，鄭麗文上任以來爭議不斷，連自家人都看不下去，但對於國民黨家務事，民進黨一點興趣都沒有。然而，現今又傳出鄭麗文左右手、國民黨副主席有道德操守、甚至財務疑慮，又多次代表國民黨與中共官方交流，是否適任國會最大黨副主席，社會自有公評。

吳崢強調，鄭麗文身為黨主席，面對自家黨內爭議，處理方式竟是轉頭向民進黨潑髒水，以惡意造謠的虛構言論，來轉移焦點，行徑令人不齒。請鄭麗文不要凡事「賴給清德」，立刻收回造謠言論並且公開道歉，本黨將採取法律途徑，讓真相大白。

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