川習會拍板5月中旬舉行恐影響軍購？ 顧立雄：沒收到任何延緩通知

國防部長顧立雄出席國防、財政委員會聯席會議審查國防特別條例草案等案，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

美國總統川普今（26）日於個人社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，「川習會」將在5月14日及15日於北京舉行。針對川習會是否會影響軍購，國防部長顧立雄表示，沒有收到任何延緩的通知，目前持續與美國戰爭部保持綿密溝通。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、立院民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、立院國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」。

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顧立雄會前受訪被問及川習會是否會影響軍售，他表示，國防部已經獲得美方願意供售的保證信函，也與美國戰爭部就相關軍售的項量、金額、交易期程等保持綿密溝通，還在進行內部審議中，沒有收到任何延緩的通知。

1.25兆國防特別預算進朝野協商恐影響軍購首期款支付 顧立雄：正與美方協商展延

至於1.25兆國防特別預算若進入朝野協商，可能將使3月底三讀目標落空，恐影響軍購首期款支付。顧立雄說明，國防部沒有預期什麼時候能夠通過，在簽署4項發價書後首期款付款部分，國防部現在與美方協商，看是否能讓我國展延付款一段時間，或降低支付比例。

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