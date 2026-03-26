蕭旭岑七度強調「馬英九忘記了」 張育萌曝「用盡詞彙繞開失智」

馬英九基金會日前人事異動，前幕僚、現任國民黨副主席蕭旭岑（右）以及王光慈離職，馬英九（左）本人更指控兩人有「財政紀律問題」。（資料照）

馬英九基金會日前人事異動，前幕僚、現任國民黨副主席蕭旭岑以及王光慈離職，馬英九本人更指控蕭、王兩人有「財政紀律問題」，迫使蕭旭岑25日發布聲明反擊。蕭旭岑七度強調「馬英九都忘記了」，還把馬英九比喻成家裡「忘記、懷疑你的長輩」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，蕭旭岑幾乎用了所有中文詞彙繞開「失智」這兩個字。「果然有馬英九在的地方，就有比八點檔更精采的宮鬥！」

張育萌說，《聯合報》獨家專訪中，馬英九強調了4次，說自己之前擔任法務部長，一口氣起訴八九百人，而且其中很多是自己的親信。馬英九的原話有2個重點。第一，自己對「財政紀律」很重視；第二，具體事證已經整理差不多了，還會移送司法。

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張育萌也引述《鏡週刊》的爆料，2月25日，馬英九基金會準備新春團拜時，金溥聰突然帶著1位律師、1位電腦專家，跟前隨扈一起闖進馬辦，想進到王光慈的辦公室。當時，王光慈是馬英九基金會的執行長。

王光慈當場跟前隨扈發生衝突，拉扯過程中還尖叫，「你把我的手弄紅了。」金溥聰說自己握有馬英九親筆簽名的委任書，直接指控蕭旭岑、王光慈處理執行長的任命案有疑義，還說有調薪自肥的問題，要求兩人立刻解職。

但蕭旭岑認為，在基金會的薪水有經過馬英九本人同意，而且執行長任命案都有董事會確認，所以一切合法。事後蕭旭岑受訪回擊，2019年他到馬英九基金會時，馬英九就親口對他說「絕對不能低於你在總統府待遇」，薪水一直都沒變過。

王光慈還拿出基金會章程，直言金溥聰根本沒有權力這樣做，誰也不讓誰。此時，董事高華柱介入，要蕭旭岑和王光慈配合，把話講清楚，「你們若即刻辭職，事件就到此為止，不會再擴大。」

過程中，馬英九還走出自己辦公室，進到早已吵翻天的會議室，但他只是環顧現場，一句話沒說就轉身離開。蕭旭岑看見馬英九沒有阻止金溥聰，只好說「既然你（金溥聰）執意如此，那我們就離開。」

張育萌說，回到《聯合報》24日的專訪，馬英九直接說，蕭旭岑和王光慈常常結伴到中國大陸訪問，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我。」

馬英九幾乎沒有留任何情面，直言蕭旭岑去中國受到歡迎和接待，是因為馬英九基金會。但馬英九自己撇清，「他（蕭旭岑）和王光慈到大陸談話的細節，我怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。」

馬英九明確表示，蕭旭岑和王光慈去職的原因，涉及財政紀律。至於為何需要移送司法機關，馬英九強調，涉及背信的情況，基金會沒有司法權，不能扣押或調查。此外，馬英九也承認找金溥聰處理，說自己跟金溥聰合作多年，「這有什麼奇怪的？」

張育萌指出，現在除了財政紀律問題，最關鍵的就是蕭旭岑的薪水和職務。蕭旭岑說他的薪水是馬英九親口承諾，但馬英九24日直接反問媒體，「真是這樣嗎？」還說自己今年76歲，有些事情記憶不清楚，但不會有很多。

最後，張育萌認為「最扯的反轉」，是蕭旭岑25日凌晨發布的聲明。蕭旭岑說自己跟王光慈在基金會期間，都有把事情向馬英九報告；去年12月24日，基金會同意王光慈升任執行長，當時馬英九還直說自己有識人之明；千字聲明中，蕭旭岑更7次控訴馬英九「都忘記了」。

25日早上，蕭旭岑再接受聯訪，說近年來很多事是馬英九忘記了。甚至馬英九有一天問別人說，「為何旭岑和光慈離開了？」結果當天下午又改口，「兩人很可惡要法辦。」蕭旭岑只能無奈解釋說，「長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦？」

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