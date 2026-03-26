柯文哲酸王美惠「騎機車」非市長工作 李忠憲：顯示民眾黨沒現實感

王美惠騎機車穿梭大街小巷，已成為她的招牌。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲日前於嘉義開講時，嘲諷民進黨嘉義市長提名人王美惠，騎機車跑行程雖然親切，「但這不是市長要做的工作」。對此，學者李忠憲在臉書發文，直指柯文哲這番言論顯示其政黨「完全沒有現實感」，更批評這種看輕機車功能的心理，是不接地氣且腦筋僵固的表現。

針對柯文哲評論王美惠「每天騎機車跑來跑去雖然親切，但那是民意代表工作，不是市長該做的事。」李忠憲以「機車與城市的真實：當高空語言撞上嘉義市的巷弄」為題指出，嘉義市巷弄狹窄、單行道多，而且單行道只規定汽車行駛的方向，機車可以雙向通行，在地人都知道騎機車才是最智慧且具現實感的選擇。

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李忠憲強調，民眾黨應該會派張啟楷出來選嘉義市長，柯文哲這樣的言論顯示這一個政黨完全沒有現實感。王美惠被稱為「機車立委」其實是種稱讚，代表有現實感，知道在嘉義市選擇什麼樣方便的交通工具來服務選民，這個「機車」並不是那個「機車」的意思。

文中進一步分析交通工具背後的邏輯，李忠憲回憶年輕時曾以為開車較高級，後來才發現開車往往是仗著龐大動能強迫他人讓路；而騎機車則是在縫隙中生存、在限制中調整自己。他感嘆，柯文哲這一段話非常適合民眾黨的氣質，就是一種不務實、打高空不面對問題的心態。

李忠憲坦言，自己跟王美惠並不認識，有一次在某個飯店吃飯時的電梯遇到，看她那樣笑容可掬的樣子，非常有親和力。他直言，只有高高在上、腦筋僵固、不接地氣、自私自利的人，才會看輕機車這種交通工具在嘉義市的功能，如果真正了解嘉義市的人，「機車」市長比什麼「輕軌」市長要好太多，幸好是住在嘉義市的人來投票決定市長是誰。

李忠憲認為，柯文哲那句話的問題，不在於他貶低了王美惠，而在於他不了解嘉義市。城市不是圖紙上的線條，也不是簡報裡的未來藍圖，而是每天有人必須移動、必須生活、必須在狹窄巷弄中找到一個可以停車的位置的現實。嘉義的機車，不是落後的象徵，而是一種與環境妥協後形成的智慧，是一種「如何活下去」的答案。

李忠憲感嘆，當把「騎機車」視為低階的行動，把「規劃城市」視為高階的思考時，其實已經不自覺地站在距離現實最遠的位置。那種語言看似宏大，卻失去了重量；看似前瞻，卻沒有根。相反地，「機車立委」這個稱號之所以動人，正是因為它來自一種貼近，貼近道路、貼近選民，也貼近城市真正的運作方式。

李忠憲也感性分享，他雖因過往車禍不再擁有機車，但每次回嘉義，仍會騎著父親留下來的老機車。他表示，如果一個人連嘉義的巷弄都不曾真正穿過，那他所談的未來，就很可能只是沒有重量的想像。而在這樣的想像與現實之間，真正會做出選擇的，從來不是語言，而是生活在其中的人。嘉義市是嘉義人的嘉義市，而不是存在於簡報裡的城市。

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