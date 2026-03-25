人事長蘇俊榮預告：擬大調公務員專業加給 再拚今年調薪

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。（記者羅沛德攝攝）

行政院去年考量經濟成長率趨緩，加上普發現金、新版財劃法、對等關稅等影響，拍板軍公教今年不調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天在立法院表示，他主張若有經濟成長就盡量幫公務員調薪，他正在跟政院爭取，4月跟行政院長卓榮泰報告；此外，他也預告，約6月底前會將公務員專業加給表做大幅調整。

人事總處官員會後受訪補充，公務員專業加給與當年度調薪不同，人總每年都會定期檢討待遇調整，在6月的待遇審議委員會統一討論，不一定只針對明年調薪，若當年度有一些有檢討的案件，也會提到待遇審議委員會討論，再簽給政院作政策決定。

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立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿質詢詢問，人總是否考慮檢討公務員薪點制度，讓公務機關薪水跟上民間企業。蘇俊榮說，目前有對專業加給表討論，但因專業加給表涉數十萬公務員專長，待遇調整牽一髮動全身，大約6月底前會做大幅度調整，並把調整方案送到政院，因為要取得政院支持。

陳昭姿指出，近來公職體系缺額率逐年攀升，政府是否擔心公務體系崩盤？蘇俊榮表示，目前出生率低，且市場景氣好，以缺額最多的土木工程來說，增加專業加給每月3000元、提高工程獎金等，但政府不管再加多少錢，不可能跟民間一模一樣，因為當景氣好時，政府可以提供的價錢跟民間還是會有點落差，因此也會持續針對職場友善努力。

國民黨立委許宇甄質詢表示，行政院主計總處公布114年全年經濟成長率為8.68%，今年可望高達7.71%，若整體趨勢延續，兩年經濟成長可望達15%至16%。她詢問，這樣經濟的結果，公務人員應該一起分享，但去年並沒有加薪。

蘇俊榮答詢說，他個人主張若經濟成長，盡量每一年幫公務員加薪，不過去年4月因台美關稅製造很多不確定因素，尤其匯率連動對台灣很多中小企業造成影響，後來決定115年不調；不過，他說，針對115年不調的部分，他現在正在跟行政院爭取，在今年6月底前透過調整待遇委員會討論明年調薪的問題，正在跟行政院爭取調薪機會，他下個月也會跟卓榮泰報告。

許宇甄表示，6月在啟動調薪審議時，請人事長幫公務人員說句公道話。蘇俊榮回應，「這是我責無旁貸的責任」，他最重要的任務就是這件事，這件事對他來講非常重要。

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