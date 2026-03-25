公布國會成績報告 蘇巧慧：成功爭取新北捷運、交流道重大建設

新北市長選戰升溫，民進黨立委暨市長參選人蘇巧慧（前排右一）公佈她第11屆第4會期國會成績報告。（記者黃子暘攝，資料照）

新北市長選戰升溫，民進黨立委暨市長參選人蘇巧慧今（25）日公佈她第11屆第4會期國會成績報告。蘇巧慧指出，她爭取中央超過百億經費支持，推動新北重大建設，如捷運土城樹林線、三鶯線、台65線增設浮洲橋匝道、五股交流道改善工程等，也深耕醫療環境、運動文化、社會與環境韌性、永續與循環經濟等，爭取8.4億元經費加碼補助醫療院所，提高疫苗接種處置費，長期推動的母語教學與親子共讀Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」已播出330多集；另外，她在中央也提出9項法案修正草案。

蘇巧慧指出，自她上任以來，積極質詢、會勘捷運土城樹林線工程計劃，2018年成功爭取時任行政院長賴清德核定總經費555億元計畫，去年10月也在總質詢當面要求行政院長卓榮泰加速核定CQ880B標財務修正計劃，新北市府於同年順利將工程標出，讓土城樹林線在去年年底全線動工，朝2031年完工目標推進；三鶯線也預計在今年全線通車。

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此外，蘇巧慧說，她成功推動多項新北重大交通建設，包含台65線增設浮洲橋匝道、去年十月陸續完工通車且獲中央補助39.7億元的五股交流道改善工程、今年一月行政院核定全額補助9.8億元將在明年發包動工的「台65線增設新莊第二南下出口匝道」、今年三月剛決標預計九月動工的「林口-八里105市道改善蜿蜒道路新闢道路工程」；昨（24）日她也出席「台62線（七堵）延伸萬里及金山計畫」地方說明會，中央將全額補助308億元。

蘇巧慧表示，上個會期，她也成功爭取8.4億元經費加碼補助醫療院所，提高疫苗接種處置費，支持第一線醫療人員，此外她也提案成立「癌症防治基金」，期盼擴大醫療及新藥補助；「水獺媽媽巧巧話」Podcast也舉辦多場實體活動，推廣食農教育、環境保護。

中央表現部分，蘇巧慧指出，她提出「船舶法」、「災害防救法」、「都市計劃法」、「太空發展法」、「文化藝術獎助及促進條例」、「警察法」等修正草案；她已連續十二會期獲得優秀立委的肯定，非常感謝各界肯定，她會持續在立法院為新北爭取資源、緊盯建設進度，也會持續深入基層、走遍鄰里，也希望讓更多人看見新北的特色與美好。

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