代表「韓家軍」力挺許原榮 王淺秋：韓院長交代的

許原榮（中）在王淺秋（右）、費鴻泰（左）陪同下前往黨部登記。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市議員首波登記今（25日）截止，今上午松信區擬參選人許原榮在前立委費鴻泰、媒體人王淺秋陪同下至北市黨部登記。王淺秋強調，今天她來就是代表「韓家軍」力挺，立法院長韓國瑜也有特別交代她。

許原榮表示，松信是他生活成長地方，過去在費鴻泰以及韓國瑜身邊學習，擴展了視野，20多年來積累了許多經驗，也讓他有信心、決心來投入公共服務，這次松信有2席空間，懇請選民給他機會。

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費鴻泰說，過去許原榮在他團隊服務，松信多年來的建設，當中也包含許原榮的汗水，里長們也都有目共睹，許是在地年輕人，感謝許為地方服務，很多選服都需要時間來累積，他是松信居民，也很高興這樣願意為地方服務的人才願意投入。

王淺秋說，今天不以媒體人身份，而是以「韓家軍」身份來力挺許原榮，這也是「韓院長交代的」，韓國瑜全力支持許原榮，像這樣誠懇務實熱心的候選人，在當今許多人搶著講空話、嗆聲的政壇，可說是稀有動物，他們也很願意支持這樣誠懇的人才投入基層。

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