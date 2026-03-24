中正紀念堂課程僅1％與轉型正義有關 張雅琳籲文化部讓議題「破圈」

民進黨不分區立委張雅琳。（資料照）

立法院今（24）日院會持續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰率各部會首長列席備詢。民進黨立委張雅琳質詢時聚焦中央推動轉型正義政策的深化與擴散效果，強調相關工作不應僅停留在既有支持者之間，應進一步走入社會、促成更廣泛的公共對話。

張雅琳指出，近年透過影視作品與公共活動，確實帶動部分民眾首次接觸轉型正義議題，但整體仍面臨「難以出圈」困境。她肯定行政院已裁示中正紀念堂朝民主教育園區轉型，文化部也舉辦展覽與講座推動社會溝通，但質疑目前成效評估過度偏重活動場次與參與人數，缺乏具體KPI與量化指標，難以判斷是否成功觸及新族群。此外，她也點出中正紀念堂課程內容與轉型正義主軸落差過大，現有181門課程中僅約1%相關，要求文化部檢討並提出合理占比。

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在教育面向，張雅琳進一步表示，行政院雖已提出轉型正義教育行動綱領，並提供校外教學補助與資源平台，但實務上相關文史場址數量不足、搜尋不易，導致教師推動意願受限。她強調，第一線教師在推動相關課程時承受壓力，政府應透過更明確政策與資源引導，協助學校落實轉型正義教育，提升整體社會參與度。

對此，文化部長李遠回應指出，目前推動已逐步展現成果，以中正紀念堂「自由的風」常設展為例，4個月吸引約11萬人次參觀，並透過問卷掌握參觀者年齡、來源與回饋，顯示已觸及不同族群；相關人權講座參與年齡亦橫跨16至65歲。他表示，現行課程多為既有規劃，未來將配合轉型方向持續增加相關內容，並強調近年中正紀念堂已逐漸出現「質變」，從過去威權象徵轉向人權教育場域，社會認知正在轉變中。

張雅琳最後呼籲，中央應從過去著重「活動數量」的推動模式，進一步轉向「成效導向」，建立具體評估指標，檢視是否真正觸及不同族群並擴大社會參與；同時強化課程內容與資源工具的整合，讓轉型正義不只是政策口號，而是能夠走入校園、走進社會、形成跨世代對話的公共議題。

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