經貿辦副總談判代表顏慧欣過世 鄭麗君：非常哀痛

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳3月12日離世，享年53歲。因家屬希望低調，直至昨天辦完告別式後，逝世消息才對外曝光。行政院副院長鄭麗君今日發文表示，聽到慧欣的過世，非常哀痛，心裡萬分不捨，祈請慧欣的家人節哀保重。

鄭麗君指出，在2024年進入政府以前，慧欣就是極為傑出優秀的國際經貿專家，曾數度邀請她參與活動，也向她請教國際經貿的最新情勢與政策建議。2024年進入行政院服務之後，慧欣擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，更與我們一起面對台美關稅談判的挑戰。這段期間她展現經貿長才，和我們並肩作戰，可說是我們的最佳戰友。

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鄭麗君說，慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，我傳訊給她分享談判進展，請她勿掛心，好好照顧自己，早日康復，還有好多事要一起努力。她也回訊給我，說這次會好好休養治療，她相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了，盼能繼續一起為台灣努力！得知慧欣的離去，真的非常哀痛，我們要深深感謝慧欣對國家的所有付出與傑出貢獻。慧欣雖然離開了，但她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底。

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