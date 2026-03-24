馬英九命金溥聰趕跑蕭旭岑？ 林俊憲：這場鬧劇是馬的「美中之爭」

民進黨立委林俊憲。（資料照）

前總統馬英九基金會日前發聲明，切割前馬英九基金會執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈言行不能代表馬英九立場後，昨（23日）又透過基金會表示，蕭旭岑違反財政紀律，將送請司法調查。對此，民進黨立委林俊憲表示，沒想到馬英九開除蕭旭岑還有後續，原來是金溥聰出馬，把這幫兩岸掮客趕走的。「結合之前分析，事情越來越有趣了」。

林俊憲在臉書發文表示，他先前說過，蕭旭岑不在馬英九當總統時的權力核心，後期才逐漸出頭，卸任後更幾乎成為馬英九的代言人，重心全部擺在對中工作，並且毫無價值底線。而馬英九當總統時，核心中的核心正是今天的另一位主角，金溥聰。

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林俊憲指出，馬英九卸任後，鮮少再有金溥聰的公開消息，外界常推測兩人已「漸行漸遠」。不過若仔細觀察，馬英九近年重大決策跟行動背後，仍有金的影子。唯獨有個例外，只要事涉中國，就絕不會見到金溥聰。偏偏近年馬英九一直跑去中國，所以只見蕭旭岑、不見金溥聰。

林俊憲說，金溥聰曾任馬英九時期的駐美大使。至此事情就很完整了，金、蕭兩人分別掌握馬英九對美和對中的管道，這場鬧劇其實是馬英九個人的「美中之爭」。最好笑的是，根據週刊報導，蕭旭岑被趕出去的表面原因是「財務瑕疵」、「調薪自肥」，透過中國自己發大財，這不正是掮客嗎？現在馬英九切割蕭旭岑，英明的鄭主席卻重用他，有整個國民黨可以「牽猴仔」，一定前途無限。大酸，「我們等著看，國民黨什麼時候會被這群掮客榨乾最後的利用價值？」

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