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    首頁 > 政治

    顏慧欣辭世！鄭麗君曝關稅談判過程：最佳戰友

    2026/03/24 18:34 即時新聞／綜合報導
    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，於3月12日因病離世，享年53歲。對此，行政院副院長鄭麗君表示，聽到慧欣的過世，非常哀痛，心裡萬分不捨，祈請慧欣的家人節哀保重。也分享去年談判接近尾聲，她還傳訊息跟顏慧欣分享進展，請她勿掛心。直呼，「她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。

    鄭麗君在臉書發文表示，在2024年進入政府以前，顏慧欣就是極為傑出優秀的國際經貿專家，她曾數度邀請顏慧欣參與活動，也向她請教國際經貿的最新情勢與政策建議。

    2024年進入行政院之後，她擔任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，更與團隊一起面對台美關稅談判的挑戰。這段期間她展現經貿長才，和團隊並肩作戰，可說是最佳戰友。

    鄭麗君指出，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，她還向顏慧欣分享談判進展，請她勿掛心，好好照顧自己，早日康復，還有好多事要一起努力。而顏慧欣也回訊給她，說這次會好好休養治療，「她相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了！盼能繼續一起為台灣努力！」

    鄭麗君說，得知顏慧欣的離去，真的非常哀痛，「我們要深深感謝顏慧欣對國家的所有付出與傑出貢獻。顏慧欣雖然離開了，但她專業而堅毅的身影，將長存在我們心底」。

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