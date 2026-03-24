蘇巧慧成功爭取中央補助新莊國影二期停車場 藍白批「選舉到了才做事」

民眾黨新北市議員陳世軒（圖）批評蘇巧慧要選市長才會做事。（資料照）

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡為加速推動國家電影及視聽文化中心二期工程進程，兩人今與行政院長卓榮泰會商後，卓揆承諾中央依原計畫全力支持國影二期留在新莊，且全額補助擴充停車場；民眾黨新北市議員陳世軒、國民黨新北市議員呂家愷皆批評蘇巧慧是選舉到了才做事，為了選新北市長而進行「政治擺拍」。

「同樣的芭樂票還要再開幾次？」陳世軒說，早在2020年，時任行政院長蘇貞昌就已宣布國影二期經費由中央全額負擔，如今6年過去了，新莊副都心這塊佔地1.6公頃、寸土寸金的土地，至今仍在「養蚊子」，建設經費更因為延宕，從當初的45億元翻倍飆升到90億元，「這就是民進黨宣稱的「有政府會做事」？

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陳世軒稱，蘇巧慧之所以在此刻急著找卓榮泰「合影擺拍」，完全是因為選舉考量，再加上民眾黨新北市長參選人黃國昌在月初召開記者會，揭露中央無能、主張地方政府應收回土地自辦後，蘇巧慧感受到了莫大的地方輿論壓力。

他表示，上次開完記者會後，收到許多市民反饋，認為這塊地可做更多更符合市民需求的利用，他批評蘇巧慧身為在地立委，6年來任由計畫延宕，直到對手提出具體解決方案後才跳出來說「中央全額補助」，這種「收割」行徑早已失去誠信，請直接告訴新莊市民，所謂的全額補助預算編列在哪？工程哪1天開工？如果做不到，請把土地還給新莊人。

呂家愷表示，看到選區明明在鶯歌樹林的立委（蘇巧慧）在臉書急著收割新莊的國影停車場，他就知道總統賴清德的核能議題真的打傷自己人了。一個明明是地方政府反應許久、中央早已承諾的大型建設，怎麼以前的速度像是地方「等施捨」一樣，遇到民進黨內部的「核能危機」就馬上又可以定案了？早就該做的事，現在要選舉了，才急著做，是不敢忘掉？還是怕民調再掉。他說，「土樹三鶯區的污水接管工程，可不可以也請妳多去行政院多擺拍1次，讓他們給我們足夠的預算」。

民進黨新北市議員翁震州表示，把國影二期留在新莊，且擴建停車場，是地方共同的期待，但這段時間，為了停車場經費和館藏空間的議題，中央與地方一直有不同意見，經費的增加也是因為停車場的擴建才增加，在蘇巧慧與吳秉叡爭取下，中央願意負擔停車場擴建的經費，讓新莊市民有最好的文化建設和停車空間，「我們將全力督促中央與地方通力合作，早日完成這項重大建設」。

國民黨新北市議員呂家愷（圖）表示，今天看到鶯歌樹林選區的立委蘇巧慧在臉書急著收割新莊的國影停車場，他就知道總統賴清德的核能議題真的打傷自己人了。（圖取自「呂家愷」臉書）

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