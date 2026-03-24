柯志恩提府會遷至205兵工廠構想 黃敬雅評：土地規劃完全零分

國民黨高雄市長參選人柯志恩端「13579」政見，民進黨高市議員參選人黃敬雅（右）批評空心又漏油。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今發表「13579」市政願景。民進黨高市議員參選人黃敬雅批評空心又漏油，呼籲柯先搞懂高雄、再談願景。

針對柯志恩拋出將市府與市議會遷至205兵工廠的構想，黃敬雅認為完全暴露出柯志恩對高雄城市規劃的嚴重脫節；205兵工廠遷移是高雄人苦等數十年的大事，該地段作為亞洲新灣區的核心，未來應是發展5G AIoT、吸引跨國企業進駐的鑽石級經濟腹地。

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如今柯志恩卻打算將帶動經濟轉型的金雞母拿來蓋市府衙門，這種錯置資源的想法，在土地規劃上簡直是完全零分。

黃敬雅進一步指出，柯志恩政見充斥著對現有市府施政的收割，無論是半導體、AI引擎還是軌道經濟，包含台積電進駐、輕軌成圓、捷運黃線與延伸線動工，及高雄車站的華麗轉身，皆是高雄的現在進行式或已完成的政績。

她質疑過去柯志恩配合國民黨不惜化身水球選手，在立院屢屢阻擋前瞻預算與軌道建設，甚至放任黨內人士長期對輕軌冷嘲熱諷，到了選舉卻把民進黨快做完的政績當成自己的政見，這不是收割，什麼才是收割？

除了收割政績，黃敬雅也感嘆柯志恩喊出打造高雄為亞洲慶典之都，但從Blackpink、Coldplay、TWICE到大港開唱與航海王，高雄早就是享譽國際的演唱會之都與節慶之城。

黃敬雅綜觀整場發表會，最中肯的一句話便是柯志恩親口承認「陳其邁市長做得不錯」，既然高雄正行駛在正確且飆速前進的軌道上，市民無須換一位坐在五星級飯店裡、把精華商業區拿去蓋衙門、又愛收割政績的人來當司機。

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