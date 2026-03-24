中配徐春鶯遭依「反滲透法」起訴 民眾黨：企圖抹紅政黨、操作輿論

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、一度名列民眾黨不分區安全名單的中配徐春鶯。（資料照）

曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、並一度名列不分區立委安全名單的中配徐春鶯，因涉嫌在上屆台北市長、前年總統大選期間接受中共人士指示、為候選人站台，今日（24）被新北地檢署以「反滲透法」等罪嫌起訴，請求從重量刑。對此，民眾黨表示，檢調企圖將政黨和中共進行不當連結、操作輿論，明顯在政治鬥爭，傷害司法公信力。

台灣民眾黨今聲明指出，台灣作為民主法治國家，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石。本黨對此案立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前就受到輿論追殺形同社會性死亡。呼籲檢調單位與司法機關應秉持公正客觀之立場，務必「勿枉勿縱」，嚴格遵循正當法律程序，切莫一再讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。

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根據新北地方檢察署今日新聞稿，徐春鶯「依滲透來源指示，於111年臺北市市長選舉、113年總統選舉，為候選人宣傳、站台、亮相造勢」，即認定徐春鶯涉及不法，卻無對外公布實質證據；社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事，藉此抹紅操弄輿論，企圖將本黨與中共進行不當連結，不僅離譜更屬無稽。

台灣民眾黨批評，起訴內容另提及所謂「以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法，更是再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段，檢調自行腦補推理、憑著連連看、編故事，再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散佈，背後目的昭然若揭。

台灣民眾黨諷刺，當政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害、更是在摧毀國家司法公信力。徐春鶯一案，光是在案件調查期間，部分媒體與政客便急於定調，刻意將其與柯文哲前主席進行不當連結，其目的顯然在於政治鬥爭，而非追求真相。

台灣民眾黨重申，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以國家安全之名，行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與國家團結。

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