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    首頁 > 政治

    陳見賢爭取竹縣藍營提名 獲吳敦義妻蔡令怡力挺

    2026/03/23 12:33 記者黃美珠／新竹報導
    爭取國民黨提名的新竹縣副縣長陳見賢透過臉書分享蔡令怡影片，爭取更多人支持。（陳見賢競辦提供）

    爭取國民黨提名的新竹縣副縣長陳見賢透過臉書分享蔡令怡影片，爭取更多人支持。（陳見賢競辦提供）

    國民黨新竹縣黨內初選倒數計時，爭取提名的副縣長陳見賢陣營，今天曬出前副總統也是前國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡，以影片公開力挺他。蔡令怡在影片中說，陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委期間，成功輔選了新竹縣長、2席立委，並拿下縣議會過半席次，7年多副縣長任內，讓他擁有完整歷練與全方位執政能力，是最穩健、最具治理實力的領導人選。

    蔡令怡說，陳見賢當年是受黨主席吳敦義之託出任縣黨部主委，而他任內也果然整合地方力量，成功輔選縣長、2席立委，並在37席的縣議會席次中，幫國民黨拿下了19席議員，展現深厚的組織實力與地方基礎。

    他長年深耕新竹縣政，歷練橫跨議會與行政體系。吳敦義當行政院長時，陳見賢是縣議會議長，雙方合作投入地方重大建設推動，其中最具代表性的就是一起提升了新竹的醫療量能。

    陳見賢說，當年新竹地區醫療資源落後，是全國倒數第2名，急重症收治能力不足，地方迫切需要一個500床以上、能承擔急重症搶救責任的大型醫院來照顧地方。

    2012年第13任總統、副總統選舉時，他任新竹縣後援會總會長，全力輔選馬英九、吳敦義，得以在新竹縣拿下超過19萬票、得票率65.76%，展現藍營在新竹縣的穩固優勢。

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