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    首頁 > 政治

    內幕》核二核三為何評估重啟？ 賴總統4大關鍵考量曝

    2026/03/22 15:43 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德鬆口評估重啟核二、核三廠，引發社會正反議論。圖為核三廠。（資料照）

    總統賴清德鬆口評估重啟核二、核三廠，引發社會正反議論。圖為核三廠。（資料照）

    總統賴清德宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電公司已在準備重啟程序，引發外界對民進黨「非核家園」政策的質疑，在野黨更要求就過去「錯誤能源政策」道歉。黨政人士表示，政府評估重啟核能並非因為「缺電」或「選票」，面對地緣政治劇變、淨零低碳需求及AI產業的爆發式用電成長，身為全球半導體核心的台灣，必須提前佈局，確保未來科技競爭力與能源安全，這是國家領導人為了解決實際需求應有的務實態度。

    黨政人士表示，明知道這麼做會引起反核支持者的激烈抗議、引來藍營的譏諷與攻擊，賴總統仍公開說明核二、核三的安全評估進度，原因很簡單——台灣有需要、國家有需要、產業有需要。近10年不缺電，不代表無需佈局未來科技廠與台灣經濟所需的用電資源，解決實際的需要，比個人的榮辱毀譽更重要，這才是「國家領導人」應有的務實態度。

    黨政人士強調，這並非轉向，而是負責任的前瞻決策，即使不重啟核電，台灣到2032年仍供電無虞，目前備轉容量率多維持10%以上，然而，面對全球地緣政治劇變、淨零低碳需求及AI產業的爆發式用電成長，政府必須提前因應。特別是NVIDIA執行長黃仁勳曾強調，能源是AI發展根基，身為全球半導體核心的台灣，必須為產業競爭力預做準備。 

    該人士直言，目前備轉容量率表現遠優於馬政府末期的供電危機，過去10年間，政府系統性佈局再生能源，太陽光電已達15GW、離岸風電約3.5GW，2025年多座燃氣機組商轉後的總容量更是核三2號機的5倍。這些亮眼成績支撐台灣去年創下8.68%經濟成長率，「數據勝於雄辯」，重啟核電是為了在產業發展超出預期時，提前墊高供給，而非因缺電才回頭。

    黨政人士回溯歷史指出，2002年「環境基本法」第23條訂定「非核家園」目標時，正是國民黨佔多數的立法院通過的。2011年福島核災後，是馬英九前總統親自宣布核電廠不延役，並於2014年宣布封存核四，非核家園本是朝野共識，現在國民黨卻提案修法刪除自己參與建立的共識，究竟誰才是「髮夾彎」？ 

    面對「為選票轉彎」的質疑，黨政人士駁斥，政府能源政策的核心邏輯始終一致，要確保台灣的能源安全、永續發展及產業競爭力，10年前推動能源轉型是為了擺脫過度依賴核電；10年後將核電納入多元低碳選項，是因應AI與淨零的新形勢。該人士強調，真正為選票操弄議題的，是那些在沒有配套下動員「缺電恐慌」的人，而非務實跟著客觀情勢調整政策的政府。

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