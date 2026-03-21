核電重啟 朱立倫：現在才轉彎是不是太晚了？

前國民黨主席朱立倫。（資料照）

針對賴清德總統今日指出「核二、核三具備重啟條件」，並預計3月底送核安會審議，前國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文表示，執政黨終於低頭面對現實，賴清德用行動證明國民黨才是對的，雖然宣布推動核能延役，方向正確，但大家必須沉重地問，現在才轉彎是不是太晚了？

朱立倫說，過去幾年，民進黨死抱「非核家園」的神主牌，將過度依賴天然氣、不切實際的能源配比強加於台灣，導致我們深陷「缺電台灣」與「空汙台灣」的致命危機，他過去一再警告，台灣過度仰賴進口石化能源，只要遇到國際價格大漲或塞港斷氣，就會成為國家安全最脆弱的破口，如今烏克蘭與中東兩場戰爭徹底戳破了非核政策的幻想，國際燃料價格的劇烈動盪，讓缺電與斷氣不再只是警告，而是隨時會引爆的危機。

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朱立倫並強調，在他擔任國民黨主席期間，國民黨始終堅持「減碳大於非核」的世界潮流，不斷強調能源穩定供應絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全與經濟命脈，國民黨無懼執政黨全黨投下反對票的阻撓，全力在立法院推動「核子反應器設施管制法」修法，就是為了替核電機組保留延役與重啟的生機，為台灣守住最後一道防線。

朱立倫還說，賴政府今天的政策急轉彎，用行動證明國民黨多年來的主張才是正確的，這份遲來的覺醒，雖然已經讓台灣社會與產業虛耗了龐大的成本，但至少是一個止跌停損的開始。

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