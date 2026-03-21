赴美見證F-16 BLK70戰機生產 我方在組裝機件留下「印記」

我方人員在組裝機件寫下「戰力強」、「保家衛國」及台美「堅若磐石夥伴關係」等中英文字樣。（國防部提供）

國防部官員日前率團，赴美國南卡羅萊納州的生產線，視察我國訂購的F-16 BLK70戰機，除見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。我方人員還分別在組裝機件寫下「戰力強」、「保家衛國」以及台美「堅若磐石夥伴關係」等中英文字樣。

國防部今（21日）表示，國防部軍政副部長徐斯儉於美東時間3月16日率團，在駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將及駐美軍事代表團團長魏中興少將陪同下，親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試（Acceptance Check Flight）的首架機。

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空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架最新型F-16V BLK 70戰機，首架雙座型丶機號6831號機去年底在美進行地面滑行測試後，繼續傳來好消息。國防部今證實，徐斯儉率團親赴美國南卡羅萊納州F-16 BLK70戰機生產線，見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試。組裝完成及通過洛馬公司「驗收飛行測試」的戰機，將由美政府進行最後驗收飛行，今年（2026年）可啟動飛交返國作業。

據指出，美方目前全面在追趕進度中，已有數十架台灣採購的F-16V BLK 70戰機進入生產線組裝中。

F-16 BLK70戰機（Block意指戰機生產出廠批次）為製造商洛馬公司推出的最新機型；而我國經「鳳展專案」升級而成的現役F-16V BLK 20型機，其性能約略等同F-16C/D BLK 52/62的水準，與全新的BLK 70型機仍有差異。

徐斯儉一行除了在完成組裝的戰機前合影，也赴生產線視察我國訂購戰機的生產狀況。徐斯儉並在組裝機件用英文寫下「Rock Solid Partnership」（堅若磐石夥伴關係），並署名國防部副部長徐斯儉。

空軍副參謀長田忠儀用中文寫下「戰力強」，駐美代表俞大㵢同樣用中文簽名寫下「保家衛國」文字。

國防部說，將持續透過台美安全合作機制，與美方協同推動相關作業，加速完成戰機飛交返國作業。

國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，一同於完成組裝之戰機前合影留念。（國防部提供）

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