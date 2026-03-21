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    首頁 > 政治

    爭取藍白合出線 柯文哲嘉市廟口力挺張啓楷

    2026/03/21 21:26 記者丁偉杰／嘉義報導
    柯文哲（右二）今晚在嘉市鵬思宮推薦張啓楷（右三）選市長，振臂高呼「凍蒜」。（記者丁偉杰攝）

    柯文哲（右二）今晚在嘉市鵬思宮推薦張啓楷（右三）選市長，振臂高呼「凍蒜」。（記者丁偉杰攝）

    爭取「藍白合」民調出線，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今晚舉行第二場廟口開講，民眾黨創黨主席柯文哲站台時，推薦張啓楷具有財經專業背景，及媒體人出身有助城市行銷，當選市長可為嘉市經濟發展帶來利多，讓市民過好生活。

    角逐年底嘉義市長寶座，國民黨提名醫師翁壽良，民眾黨提名前立委張啓楷，兩黨初步共識在3月底完成民調，共推最強人選。民進黨則由立委王美惠出戰。

    為衝刺民調出線，張啓楷昨晚起連續3天舉辦廟口開講，首場在文財殿登場，今晚移師鵬思宮，邀請柯文哲、前立委林國成等人助講；明晚在白沙王宮，由立委王安祥等人站台。

    柯文哲表示，年底嘉義市長選舉，影響嘉市未來30年發展，嘉義市民求新求變，容易接受新的事物；張啓楷具有財經專業背景，當地方首長有能力管錢，讓經濟好一點，讓市民過好生活；張也是媒體人出身，有助推動城市行銷，能讓嘉市未來更好。

    張啓楷則向市民提出社福政策，包括推動65歲以上長者健保補助、國中小營養午餐免費、擴大「敬老悠遊卡」使用範圍，未來可用於醫療掛號與健檢費用，並強調他在當立委時，推動「財劃法」通過，為嘉市爭取66億地方補助款，可支撐相關福利推動。

    柯文哲（右二）推薦張啓楷（右三）有財經專業背景，當選市長可為嘉市經濟發展帶來利多。（記者丁偉杰攝）

    柯文哲（右二）推薦張啓楷（右三）有財經專業背景，當選市長可為嘉市經濟發展帶來利多。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今晚舉行第二場廟口開講，吸引支持者到場。（記者丁偉杰攝）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今晚舉行第二場廟口開講，吸引支持者到場。（記者丁偉杰攝）

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