李貞秀遞交黨團議程草案 「共四案」寫「共識案」

民眾黨中配立委李貞秀上任後爭議不斷，今（20）日上午再因遞交黨團議程草案鬧笑話，她原應填寫「共四案」，卻誤寫為「共識案」。（民進黨立法院黨團提供）

民眾黨中配立委李貞秀上任後爭議不斷，今（20）日上午再因遞交黨團議程草案鬧笑話，她將原應填寫「共四案」的表格，卻誤寫為「共識案」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤對此表示，這恐怕是立法院首度在議程遞案中出現「共識案」的情況，這件事讓李貞秀「毫無專業」這件事，社會有了共識。

吳思瑤：李貞秀「毫無專業」社會有共識

立法院會今天上午進行國是論壇，李貞秀發言表示，「陸配」是台灣人的家後、是台灣孩子的媽媽，是中華民國一份子，沒有對不起台灣，應該受到平等對待，她目前具備合法的公職身分，請民進黨停止將弱勢當成鬥爭工具。民進黨團幹事長莊瑞雄說，這是有點得了便宜又賣乖，這個議題是立法院本身就可以解決的，立法院職權行使法講得非常清楚。

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除了發言內容，今天院會議程出現小插曲，李貞秀上午7時1分代表黨團遞交議程草案卻鬧烏龍，原應註記「共四案」，卻誤寫為「共識案」，一度讓現場議事人員不明所以。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，不知道民眾黨團為什麼要放任一個連遞案規則、議事程序都搞不清楚，拿著台灣身分證說是台灣公民的人進來當立委，「而這個沒有資格、法理上又不合格的人，憑什麼當立法委員？」

吳思瑤說，李貞秀到底何德何能，李貞秀到底有哪方面的問政專業，讓民眾黨必須提她繼續作為不分區的立委，她們真的是左思右想，還找不到答案。

吳思瑤質疑，李貞秀到底是教育專業、文化專業，還是財政專業、國防專業呢？李貞秀到底專業到不到位？就以今天早上她遞案，還需要助理在旁邊提醒她要填寫遞案「共四案」，但是李貞秀對議事不熟悉，毫無專業，根本是外行，把「共四案」寫成「共識案」。

她直言，這大概是立法院第一次在議程的遞案上，議事人員收到一個「共識案」，但是從這件事情讓大家看到，李貞秀「毫無專業」這件事，社會有了共識。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，這恐怕是立法院首度在議程遞案中出現「共識案」的情況，這件事讓李貞秀「毫無專業」這件事，社會有了共識。（記者李文馨攝）

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