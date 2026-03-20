徐漢涉貪判決前失蹤 周軒：柯文哲還是乖乖待在台灣等宣判

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

京華城案將於本月26日進行一審宣判，民眾黨主席柯文哲以欲赴日參加兒子柯傅堯東京大學博士班畢業典禮為由，向法院聲請解除出境限制。台北地院經評議後，17日裁定駁回聲請，隨後柯妻陳佩琪接連在臉書發文被質疑「賣慘」。對此，政治工作者周軒表示，中油煉製事業部前執行長徐漢3月23日一審就要宣判，結果今天失蹤，讓柯文哲之後要聲請一樣的事情都會被駁回了。

周軒在臉書PO文表示，這幾天民眾黨、柯文哲、陳佩琪、黃國昌，一直拿柯文哲被法院駁回聲請解除境管，去日本看兒子畢業一事說嘴，不過今天發生一件事，大概柯文哲之後要聲請一樣的事情都會被駁回了，話說中油煉製事業部前執行長徐漢，因為涉向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬元，橋頭地檢署偵結後，認定其收賄金額達1686萬元，民國111年5月25日將他和20人、3間公司起訴，且依犯後態度不佳建請法官重判。

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周軒指出，橋頭地方法院裁定徐漢以新台幣500萬元交保、限制住居出境出海，然後這個案子3月23日一審就要宣判，結果徐漢今天失蹤了！橋院表示，今天收到徐漢電子腳環經拆卸的三級告警，已啟動相關措施。

周軒續指，重點是什麼呢？徐漢曾於113年以希望出國參加兒子婚禮為由聲請解除境管，經橋院法官審酌，認徐漢涉案情節重大，恐面臨較長刑期，且家屬皆在國外，加深出境逃匿國外誘因，有相當理由認為有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月。

周軒直言，結果一審宣判前，徐漢搞失蹤了，這個例子一出現，柯文哲還是乖乖待在台灣等宣判吧。

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