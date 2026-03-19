為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為蕭敬嚴開綠燈？洪孟楷質疑：蕭原懲處停權3年 換主席就變1年

    2026/03/19 22:58 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委洪孟楷晚間在「飛碟晚餐王淺秋時間」節目談前國民黨發言人蕭敬嚴考紀案。（飛碟晚餐節目提供）

    國民黨立委洪孟楷晚間在「飛碟晚餐王淺秋時間」節目談前國民黨發言人蕭敬嚴考紀案。（飛碟晚餐節目提供）

    前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內立委，但仍爭取提名參選議員，引發立委不滿，要求黨中央處理。國民黨立委洪孟楷晚間在「飛碟晚餐王淺秋時間」節目表示，蕭敬嚴過去的考紀處分是停權3年，「因為換了這個黨主席之後變1年」，這樣子不就是為蕭敬嚴開綠燈嗎？希望黨中央能聽進立委的意見並做明快的處理 。

    洪孟楷表示，上週五黨團大會，黨籍委員一起出來發言，不管是徐巧芯也好、葉元之也好，因為他們在大罷免期間是很首當其衝的當事者。立院第11屆國民黨團確實是最團結的一個黨團，因為我們知道如果自己都沒有辦法互相扶持，只會被更打壓、更被看不起。

    洪孟楷表示，黨籍立委羅明財是中常委，所以他昨天也在中常會發聲，直接說如果有實力應該是炮火一致對外；所以我們現在追求的是一個大是大非，就是到底大家有沒有炮火一致對外，有沒有消費自己黨內同志；如果說有消費黨內同志，大家沒有辦法接受這一塊，大家情何以堪？

    洪孟楷更直指蕭敬嚴，「你的身邊全都是這個綠營的好夥伴，他們下了節目跑去立委選區喊說要罷免誰」，明明不是事實還硬要抹紅，用節目的聲量和綠營側翼去帶風向。如果蕭敬嚴還要選擇站在他們旁邊，然後繼續用不實的資料來攻擊黨內委員，當然沒有辦法接受。

    洪孟楷表示，昨天中常會已經提案，而且確實蕭敬嚴過去的考紀停權3年，「因為換了這個黨主席之後變1年」，大家也在討論為什麼會換了一個考紀會後，馬上就變只剩停權1年？這樣子不就是有點好像為蕭敬嚴開綠燈嗎？

    洪孟楷認為，黨中央應該要有明確的態度去處理這樣的問題，因為如果繼續這樣下去，絕對不是我們樂見的事情。既然我們的最高權力核心、最高決策單位屬於中常會，共同決定中常委的提案，希望也期待黨中央是聽進去並且能夠做明快的處理 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播