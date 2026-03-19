為蕭敬嚴開綠燈？洪孟楷質疑：蕭原懲處停權3年 換主席就變1年

國民黨立委洪孟楷晚間在「飛碟晚餐王淺秋時間」節目談前國民黨發言人蕭敬嚴考紀案。（飛碟晚餐節目提供）

前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內立委，但仍爭取提名參選議員，引發立委不滿，要求黨中央處理。國民黨立委洪孟楷晚間在「飛碟晚餐王淺秋時間」節目表示，蕭敬嚴過去的考紀處分是停權3年，「因為換了這個黨主席之後變1年」，這樣子不就是為蕭敬嚴開綠燈嗎？希望黨中央能聽進立委的意見並做明快的處理 。

洪孟楷表示，上週五黨團大會，黨籍委員一起出來發言，不管是徐巧芯也好、葉元之也好，因為他們在大罷免期間是很首當其衝的當事者。立院第11屆國民黨團確實是最團結的一個黨團，因為我們知道如果自己都沒有辦法互相扶持，只會被更打壓、更被看不起。

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洪孟楷表示，黨籍立委羅明財是中常委，所以他昨天也在中常會發聲，直接說如果有實力應該是炮火一致對外；所以我們現在追求的是一個大是大非，就是到底大家有沒有炮火一致對外，有沒有消費自己黨內同志；如果說有消費黨內同志，大家沒有辦法接受這一塊，大家情何以堪？

洪孟楷更直指蕭敬嚴，「你的身邊全都是這個綠營的好夥伴，他們下了節目跑去立委選區喊說要罷免誰」，明明不是事實還硬要抹紅，用節目的聲量和綠營側翼去帶風向。如果蕭敬嚴還要選擇站在他們旁邊，然後繼續用不實的資料來攻擊黨內委員，當然沒有辦法接受。

洪孟楷表示，昨天中常會已經提案，而且確實蕭敬嚴過去的考紀停權3年，「因為換了這個黨主席之後變1年」，大家也在討論為什麼會換了一個考紀會後，馬上就變只剩停權1年？這樣子不就是有點好像為蕭敬嚴開綠燈嗎？

洪孟楷認為，黨中央應該要有明確的態度去處理這樣的問題，因為如果繼續這樣下去，絕對不是我們樂見的事情。既然我們的最高權力核心、最高決策單位屬於中常會，共同決定中常委的提案，希望也期待黨中央是聽進去並且能夠做明快的處理 。

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