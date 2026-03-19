民進黨喊新核能！羅智強：「非核家園」還是不是政府政策？

國民黨立委羅智強。（資料照）

國民黨立委羅智強表示，民進黨一下喊新核能、一下又喊出2028年重啟核三，到底「非核家園」現在到底還是不是政府正式政策？如果不是，那就重新檢討，繼續修改相關法律，他會持續監督問政及提出相關修法。

羅智強表示，他日前揭露教育部公費留學新增核工學門，其實是核安會新申請的。而核安會主委陳明真在立法院答詢時也坦言，「非核家園政策下，學生不願選擇核能專業」，未來3到5年內，恐面臨核工人才斷層。

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羅智強表示，人才就是未來，當世界先進國家都在投資核能、爭相搶奪AI發展所需的電力先機，我們卻才要急著搶救人才斷層，這是多麽荒謬的一件事？我們過去曾花了超過50年時間陸續培育核工人才，就這麼被錯誤政策推翻、耽誤。

羅智強表示，台灣倉促廢核，但再生能源發展遲緩且有上限，導致我們現在的能源幾乎全仰賴只能進口的煤及天然氣，這是多麽脆弱、無法安心的能源結構？經濟部次長賴建信答詢時也說，中東戰事衝擊能源供應，近兩週中油油價吸收金額，就達新台幣33億元。

羅智強表示，除人才斷層、國營慘虧，還有電力吃緊、綠能弊案、國安風險、環境破壞等共至少六大問題，全都是圍繞非核家園展開。民進黨政府自己也心知肚明，所以現正想著偷偷轉彎，一下喊新核能、一下又喊出2028年重啟核三。他樂見民進黨懸崖勒馬，但呼籲政府，能源問題要以科學、專業而非政治解決，要用核電就好好檢討錯誤，別躲躲藏藏。

羅智強說，多年前他就主張修正「核管法」，讓核電能延役，國民黨說到做到，不會因為民進黨執政就轉彎。現在他就問民進黨，「非核家園」現在到底還是不是政府正式政策？如果是，那現在都不能進行核能、重啟甚至新核能的討論；如果不是，那就重新檢討，繼續修改相關法律（像環基法、氣候變遷因應法至今還明定非核家園）與政策。

羅智強表示，現在的情況很奇怪，政策寫著非核，但現實卻在重新討論核能。這樣的能源政策，對產業、對國家都是矛盾跟不確定性。為什麼要要求政府說清楚？看看民進黨過去到現在，要廢核的時候就嗆核能不安全、核廢無解，發現出問題了、國際都在用核能了就變卦，突然核能就又變安全了，核廢又有解了。

羅智強直言，一旦能源政策前後矛盾，中間的空轉與浪費倒退，就是全民買單。就如同他質詢時也問到，政府喊出2028有機會重啟核三，但實際的審查、若發出再運轉執照後多久可運轉等時程問題，主管單位都無法說清，像這樣如果沒有客觀的評估標準，那要嘛是空話、要嘛就是政府毫無方向，無論前後者，都有損國家發展。

羅智強強調，他主張重啟核能、培育人才，請政府說清楚核能政策，以專業及科學來訂定能源政策。他支持儘速重啟核電，當然也要兼顧安全，能源政策不能靠口號，要靠科學與程序，那就應要有相應的時間表。他會繼續監督問政及提出相關修法，督促政府回應民意，別再為了非核神主牌，只顧「能源任性」，放棄能源韌性。

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