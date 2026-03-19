鄭麗文稱感到對岸巨大善意 邱垂正：妳要接受統一方案？

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國民黨主席鄭麗文期待與中共總書記習近平見面，拋出可能落在四、五、六月，她日前更稱感受到對岸巨大的善意，認為對選舉大大加分。陸委會主委邱垂正今日批評，妳說要達成「兩岸和平框架」，妳要和平，中共要的是統一，難道妳要接受統一方案？

邱垂正接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時表示，對於兩岸情勢，我們跟國民黨的認知有很大的差距，例如鄭麗文主席經常凸顯感到對岸的善意或誠意，甚至提出「巨大的善意」，我們不知道這是什麼。

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邱垂正指出，近年來中國對台複合性施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及一連串跨境鎮壓的法律戰，還有認知作戰、灰色地帶侵擾，都是步步進逼、極限施壓。

邱垂正質疑，兩岸情勢如此嚴峻，中國對台敵意有增無減，我們感受到強大的風險，國民黨卻想用一次「鄭習會」換得兩岸的和平。兩岸風險如此大，要如何換取和平？為何國民黨的認知跟我們會差那麼多？

「我們感受到是敵意，她卻感受到善意和誠意，認知真的差距很大！」邱垂正說，陸委會歷次民調，高達7成台灣民眾認為中國對台具有敵意，這個趨勢是很穩定，為什麼國民黨感受到的是善意，這是國民黨要去說明的。

邱垂正談及，政黨要去中國做兩岸交流必須遵守兩岸條例及法律規範，面對中共排山倒海的壓力，國人都在關切她赴中究竟想做什麼？

邱垂正說，政府提醒要注意社會觀感及國際視聽，千萬不要配合中共對台統戰、分化台灣內部團結，甚至誤導國際視聽，這對台灣整體國家利益非常不好，也對國家主權尊嚴帶來負面影響，希望國民黨團結守護國家，守護中華民國台灣。

邱垂正批評，國民黨和中共一樣堅持「九二共識」、反對台獨，2019年「習五條」已重新定義為兩岸同屬一中、共謀國家統一、統一在一國兩制台灣方案上，從那時候開始中共的九二共識、一個中國原則和一國兩制可說是「三位一體」的對台政策，在這框架裡面沒有中華民國生存空間。

邱垂正質疑，中共對台政策最終目的是要消滅中華民國、併吞台灣，不清楚國民黨接受中共的政治基礎，接受九二共識，「你要如何維護中華民國存在？要如何維護國家主權尊嚴？如何維護台灣自由民主生活方式？」

邱垂正提及，鄭麗文說要達成「兩岸和平框架」，妳要和平，中共要的是統一方案，難道妳要接受統一方案？我國是一個民主國家，台灣主流民意都是維持現狀，主張立即統一只有1.1%，加上維持現狀、未來再統一，也只有5%，9成以上台灣人都是反對統一的，這不是去達成和平框架，而是接受統一方案。

他強調，台灣是自由民主的社會，國人願意捍衛自由民主生活方式，中共是專制體制，民主和專制怎麼能夠相容呢。

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