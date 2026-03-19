解析馬英九切割蕭旭岑 林俊憲：曝國民黨對中路線只剩一種

民進黨立委林俊憲。（資料照）

馬英九文教基金會16日發布聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑已於2月底卸任，聲明中還強調未來蕭旭岑的言行不能代表基金會及馬英九前總統的立場，並將由前董事、台北市立大學教授戴遐齡接任執行長。對此，民進黨立委林俊憲表示，馬英九代表的是國民黨裡「還要臉」的那群人，而鄭、蕭則代表相反的另一群，現在馬英九「不玩了」，國民黨已經沒有另一種對中路線的可能，黨內其他人也只好繼續催眠自己「大加分」，希望夢永遠不要醒。

林俊憲在臉書PO文表示，馬英九把蕭旭岑「開除」這件事，其實真的該仔細講一講，事情不止表面那麼簡單，「如果不是像我一樣在政壇很久，恐怕很難想起蕭旭岑這個人怎麼冒出來的，他在馬英九執政後期才出現，後來擔任馬英九基金會執行長，直到去年鄭麗文提拔他當副主席，換句話說，他不在馬英九當總統時的權力核心」，更像某種「兩岸掮客」，負責處理馬英九跟中國的聯繫，也是馬英九卸任後的重心。

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林俊憲指出，「馬英九很有趣，他信奉『一中』，但某種程度上還相信『中華民國為主體的一中』」，不然等於在自我否定當過總統的人生成就，有點心理學的因素，「用『掮客』形容蕭旭岑，就是因為他不像馬英九真有某種意識形態，單純把跟中國搭上線當成謀生手段而已」，才能在馬英九和鄭麗文間「無縫接軌」。

「大聲公會思考嗎？不會，也不需要。」林俊憲續指，所以「近期蕭旭岑有很多很蠢的兩岸發言，是因為他根本不考慮台灣人怎麼想、不在乎對國民黨有什麼傷害，只是做好工作、轉達中國的訊息罷了」。

林俊憲分析，觀察馬英九多年，其實大家很容易忽略馬英九有多重視面子，「切割蕭旭岑，除了明面上大家都懂的壓力，還有一點是真開始擔心自己『晚節不保』」，所以才在聲明特別突兀的強調「未來言論不代表本人立場」，而鄭麗文重用蕭旭岑，那理由就更簡單了，他們兩個是同一類人。「鄭習會大加分」這種鬼話，他們自己都不信。

林俊憲直言，總結來說，馬英九代表的是國民黨裡「還要臉」的那群人，而鄭、蕭則代表相反的另一群，現在馬英九不玩了，國民黨已經沒有另一種對中路線的可能，黨內其他人也只好繼續催眠自己「大加分」，希望夢永遠不要醒。

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