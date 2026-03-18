伊朗高官遭擊斃！胡采蘋：「中東癌症」解體過程 台灣應引以為戒

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼已遭以色列擊斃。（路透）

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）今（18）日被證實已遭以色列擊斃，伊朗軍方隨即揚言復仇。對此，財經網紅胡采蘋直言，這是一場針對「中東癌症」的解體過程，「這就是人類社會治療癌症的過程，那些講風涼話的人就是癌症之所以這麼大的原因。台灣也要引以為戒。」

胡采蘋今天在臉書發文表示，在哈米尼過世後，實質接手伊朗政務的政治豪門家族繼承人拉里賈尼，上週才嗆聲川普「誤判伊朗、必將滅亡」，結果今早就被伊朗政府證實死於空襲。同時提到，美軍中央司令部已公布沿荷姆茲海峽轟炸鑽地彈的地圖，預料週末將展開「沿岸奪島戰爭」以清出水道。

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針對部分報導稱「拉里賈尼被打死，政治溝通無望，只剩下強硬派打到底」，胡采蘋不屑地說，「我真的要笑瘋，現在的強硬派是誰還看不出來嗎？」她認為，川普每天在那邊講垃圾話，叫大家都派軍艦出來打一打，這就是幫美軍拖時間而已，「事實上突然來幾艘軍艦說要跟你一起打，我還怕你打到我身上欸，怎麼可能是真的。川普這個人就是明修棧道暗渡陳倉的三國演義現世繼承人。」

胡采蘋進一步指出，伊朗神學政權就是中東大亂源，從頭到尾就沒有不強硬的選項，到處扶持暴力武裝組織恐怖統治，一開始就誓言要把以色列從地表拔除，以色列建國多少年，就被揍多少年，現在伊朗還要做出核彈了。當然就是要打到神學政權再也爬不起來，拉里賈尼這些權貴家族，不知道從人民身上吸了多少血，國家石油基金被借光，銀行爛帳不准倒，因為權貴要無限提款，公開處刑幾萬人，還在中東各國扶植暴力政權，早就該倒了。

胡采蘋直言，最重要的事情就是拿走石油財源，再切斷伊朗的政治和軍事輸血線。沒有政府組織，革命衛隊是沒有辦法自己管理銀行、財政、收稅的，他們就會萎縮成跟他們那些小弟一樣的武裝組織，只是比較大隻而已。這是一個解體的過程，開戰到現在才第三週而已，你花這麼多年時間坐視癌症蔓延都不管不處理，現在這種剷除業績已經比台灣的醫療能力還強大了。這就是人類社會治療癌症的過程，那些講風涼話的人就是癌症之所以這麼大的原因，台灣也要引以為戒。

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