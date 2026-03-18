陳佩琪發文護柯文哲挨轟「情勒」 詹凌瑀：這對夫妻越做越難看

柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照）

京華城案將於本月26日進行一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲日前以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，向法院聲請解除境管欲赴日本，引發輿論熱議。台北地院經過數日評議後，昨（17日）裁定駁回聲請，隨後柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文「賣慘」為夫喊冤。對此，媒體人詹凌瑀反問「說穿了就是想情緒勒索大家不是嗎？」

詹凌瑀今日發文指出，柯文哲涉貪案在身，事情發展到這個地步，大家都看在眼裡。結果陳佩琪還可以出來問一句：「他犯了什麼？」是在裝傻還是故意的。

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詹凌瑀嘆說，而且每次都一樣，一出事就開始在臉書上PO文情緒滿滿，一下講家庭，一下講孩子，連柯文哲的私事都能拿出來說嘴，好像只要拉到這一塊就能轉移焦點，說穿了就是想要情勒大家不是嗎？

詹凌瑀痛斥，「現在更誇張，連兒子跟教授的私人mail都直接公開，這已經不是護子，是完全沒在管界線。說真的，這不是誰在整你們，是你們這對夫妻自己越做越難看。」

網友看到貼文後相繼酸回「不要臉的人什麼都敢做，其實他們夫妻是在做死亡前的掙扎」、「怎麼不想想晚上偷偷去ATM存錢，錢是從哪裡來的？」、「法盲一家人，台灣人早習慣他們家的不要臉」、「她就是認為，沒有宣判前，想怎樣就怎樣」。

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