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    首頁 > 政治

    何時釋放八旗文化總編富察？ 國台辦：有關方面依法處理

    2026/03/18 14:32 記者陳鈺馥／台北報導
    關於富察失聯近3年，何時才能出獄？中國國台辦發言人陳斌華今日僅表示，有關富察的刑期問題，有關方面將依法處理相關事宜。（翻攝直播）

    關於富察失聯近3年，何時才能出獄？中國國台辦發言人陳斌華今日僅表示，有關富察的刑期問題，有關方面將依法處理相關事宜。（翻攝直播）

    八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年。關於富察失聯近3年，何時才能出獄？中國國台辦發言人陳斌華今日僅表示，有關富察的刑期問題，有關方面將依法處理相關事宜。

    2023年3月，已入籍台灣的富察返回上海探親，並處理註銷在中國戶籍相關程序時，遭到中國國安單位逮捕囚禁。國台辦2025年3月26日對外表示，依「煽動分裂國家罪」判處李延賀，有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

    國台辦今日召開例行記者會，有關富察何時能被釋放，陳斌華指出，「李延賀是煽動分裂國家、破壞國家統一的犯罪份子，其犯罪事實清楚，司法機關依法公開開庭審理，李已當庭表示服法認罪」，「關於你提到他的刑期問題，有關方面將依法處理相關事宜」。

    熟稔兩岸情勢官員受訪批評，中國「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）報告列入富察案，中共稱富察涉及「煽動分裂國家、破壞國家統一」，這是典型的長臂管轄、跨境鎮壓，持續利用法律手段對台灣社會施壓。

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