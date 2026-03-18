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    伊朗報復來了！集束彈頭飛彈攻擊以色列 火雨襲特拉維夫釀2死畫面曝

    2026/03/18 13:51 即時新聞／綜合報導
    伊朗軍方17日晚間使用攜帶集束彈頭的飛彈襲擊了第2大城特拉維夫，造成2人死亡。（美聯社）

    伊朗軍方17日晚間使用攜帶集束彈頭的飛彈襲擊了第2大城特拉維夫，造成2人死亡。（美聯社）

    最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃。伊朗軍方矢言報復，17日晚間使用攜帶集束彈頭的飛彈襲擊了第2大城特拉維夫，造成2人死亡，攻擊畫面也在網路上曝光。

    綜合媒體報導，伊朗軍方在17日晚間對以色列發動新一波攻擊，使用集束彈頭的飛彈襲擊了人口稠密的第2大城特拉維夫，使用飛彈包含被認為是伊朗破壞力最強的「霍拉姆沙赫爾4」飛彈（Khorramshahr 4），以及「卡德爾」（Ghadr）飛彈。

    以色列方面表示，集束彈頭會在空中分散成多個小型爆炸物，覆蓋範圍廣且難以攔截，包括特拉維夫在內的多個城市都有彈著點。特拉維夫火車站內的多處地點遭到破壞，造成至少2死2傷，這起攻擊使以色列在這次戰爭中死亡人數至少達14人。

    網路上也曝光集束彈頭攻擊畫面，只見飛彈在夜空中炸開，大量光點如同火雨般落在以色列城市。

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