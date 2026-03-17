柯文哲聲請解除境管赴日 北院駁回理由曝光

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案將於26日宣判，柯為參加兒子的日本博士班畢業典禮，日前向北地聲請解除23日至25日境管。北院認為，學位授予儀式和學位取得，不會受其前往與否影響，且並未提出能擔保避免逃亡方案，以身為台灣民眾黨創黨主席，無藉短暫出國行程棄保潛逃之可能等主張，並不足以消滅北院認其有逃亡的可能性，並於今（17日）駁回聲請，可抗告。

北院裁定指出，邀請函的內容雖記載柯文哲之子柯傅堯，於2025年10月完成東京大學博士學業的畢典，並於今年3月24日舉行學位授予典禮，邀請家人前往。不過，柯文哲是否前往參與並非儀式能否如期舉行的要件，柯傅堯是否能取得學位，也不會因此受影響，即使柯文哲聲請時稱有親屬關係、父子情感而生身分上不可替代性，尚不足以構成須解除限制出境之必要。

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合議庭在徵詢檢方意見後，檢方認為柯文哲並未提出能擔保避免逃亡之具體方案，亦未能敘明如何避免與共犯勾串衡酌目前訴訟進程，法院即將於3月26日宣判，考量司法實務通案處理類似情況之公平性，建請駁回被告之聲請。

合議庭指出，限制出境、出海已屬刑事訴訟法所規範強制處分中，對於人身自由、行動自由、遷徙自由干預較為輕微之手段，故於柯文哲未能具體說明被告有親自前往之確實絕對必要性之情況下，自難率以此原因逕予認定有暫時解除限制出境、出海之必要。

此外，合議庭先前裁定柯文哲有相當理由足認有逃亡之虞之羈押原因仍未消滅，自該裁定作成以來，亦無新事由足以變更本院先前所為限制出境、出海之決定，故柯文哲以被告身為台灣民眾黨創黨主席，無藉短暫出國行程棄保潛逃之可能等主張，無礙於本院現時仍認有繼續對被告為限制出境、出海之認定，得抗告。

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