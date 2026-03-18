為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲赴日遭駁陳佩琪賣慘 作家酸：期待26日讓柯「再度進去」

    2026/03/18 11:54 即時新聞／綜合報導
    柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照）

    柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照）

    京華城案將於本月26日進行一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲日前以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，向法院聲請解除境管欲赴日本，引發輿論熱議。台北地院經過數日評議後，昨（17日）裁定駁回聲請，隨後柯文哲妻子妻陳佩琪在臉書發文「賣慘」為夫喊冤，遭經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯狠酸，「好期待3月26日讓他再度進去」。

    陳佩琪17日在臉書發文，細數丈夫柯文哲過去25年重症醫師、8年首都市長及5年創黨主席的辛勞，更哀怨表示，柯在父親病危時無法隨侍在側，過世後也僅能勉強參加一小時家祭；如今母親數次跌倒、健康欠佳，柯也無法陪伴照應，甚至連兒子的畢業典禮都無法親自參加。陳坦言，「我個人意見、想委以律師再提抗告」。

    喬伊斯今日於臉書粉專轉發陳佩琪PO文截圖，並發文無奈地說，「問題是讓他出來，只剩母親在世他根本也沒有陪伴，天天都在跑選舉場還有罵別人。好期待3月26日讓他再度進去。」

    網友看到貼文後紛紛留言表示，有人說「媽媽健康狀況不好，無法陪伴照料？！可以每天趴趴走，不能陪伴老媽媽，也要怪賴清德？！」、「笑『屎』人，自作自受還要怪誰？」、「這惡婦真的煩」、「PG也一起愛相隨更好～」、「長子無法隨侍在側，結果長孫在外雲遊四海，真是奇妙的家庭！」。

    相關新聞請見︰

    要以跳樓擔保丈夫清白！法院駁回柯文哲解除境管 陳佩琪喊抗告

    柯文哲聲請解除境管赴日 北院駁回理由曝光

    柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播