柯文哲赴日遭駁陳佩琪賣慘 作家酸：期待26日讓柯「再度進去」

柯文哲與夫人陳佩琪。（資料照）

京華城案將於本月26日進行一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲日前以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，向法院聲請解除境管欲赴日本，引發輿論熱議。台北地院經過數日評議後，昨（17日）裁定駁回聲請，隨後柯文哲妻子妻陳佩琪在臉書發文「賣慘」為夫喊冤，遭經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯狠酸，「好期待3月26日讓他再度進去」。

陳佩琪17日在臉書發文，細數丈夫柯文哲過去25年重症醫師、8年首都市長及5年創黨主席的辛勞，更哀怨表示，柯在父親病危時無法隨侍在側，過世後也僅能勉強參加一小時家祭；如今母親數次跌倒、健康欠佳，柯也無法陪伴照應，甚至連兒子的畢業典禮都無法親自參加。陳坦言，「我個人意見、想委以律師再提抗告」。

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喬伊斯今日於臉書粉專轉發陳佩琪PO文截圖，並發文無奈地說，「問題是讓他出來，只剩母親在世他根本也沒有陪伴，天天都在跑選舉場還有罵別人。好期待3月26日讓他再度進去。」

網友看到貼文後紛紛留言表示，有人說「媽媽健康狀況不好，無法陪伴照料？！可以每天趴趴走，不能陪伴老媽媽，也要怪賴清德？！」、「笑『屎』人，自作自受還要怪誰？」、「這惡婦真的煩」、「PG也一起愛相隨更好～」、「長子無法隨侍在側，結果長孫在外雲遊四海，真是奇妙的家庭！」。

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