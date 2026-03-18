柯文哲扯賴清德追殺政敵 民進黨：檢舉京華城案的是國民黨

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

台北地院將於3月26日宣判京華城案一審結果，民眾黨前主席柯文哲接受媒體專訪，抨擊總統賴清德分裂國家、追殺政敵。對此，民進黨今（18日）強調，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴清德，冤有頭債有主，呼籲柯誠實面對司法、勿再以不實言論製造社會對立。

柯文哲一再指控，自己目前涉嫌貪污案件，是執政黨或是賴總統介入司法的政治打壓。民進黨發言人吳崢今回應，基於尊重司法獨立，對於審判中的案件內容不多做評論，然而就如同柯先生所言，「若有證據司法就該拿出來」，民進黨不禁想問：「柯先生有什麼具體證據，證明民進黨或是賴清德總統有介入您的司法案件？還是您只會拿過去繪聲繪影、或是由您過去領導的政黨及側翼所私自揣測的各種不實謠言，來攻擊司法與賴總統？

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針對柯文哲所謂「執政黨祭出三不政策對付藍白多數」，吳崢反批，這又是在野黨這段時間為了撇清自己在國會強行通過毀憲亂政的惡法，所製造出的錯假訊息。正因為這屆立法院是在野多數，卻在開議之初即強行通過國會擴權法案，最後遭到憲法法庭宣判違憲。自此，在野黨便意圖利用修改「憲法訴訟法」的方式讓憲法法庭停擺，並陸續通過「財劃法」惡修案，以及有違憲疑慮的預算案等毀憲亂政、掏空中央財政的惡法。

吳崢說，在執政團隊窮盡各種憲政手段都無法救濟時，行政院只好選擇以「不副署」方式來做最後的行政防禦，以求國家憲政體制穩定運作。我們必須強調，「不副署」法律不應也不會是常態。立法院上會期三讀通過、由總統頒布經行政院長副署的法律就有一百多條之多，而真正選擇不副署的案件僅有「財政收支劃分法修正案」、「國軍老舊眷村改建條例第3條修正案」、「衛星廣播電視法修正案」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案」、「立法院組織法修正案」等五項。

吳崢表示，面對國會在野黨的無理杯葛，賴總統與行政院長卓榮泰領導的執政團隊仍然有誠意想向在野黨遞出橄欖枝，讓國會能夠回歸理性監督與運作。遺憾的是，從這次中選會人事同意權看到，在野陣營依舊選擇無理杯葛，甚至撕毀事先協商好的共識。我們不禁想問柯先生，究竟是誰讓目前的政治僵局無法和解？

因此，吳崢呼籲，柯文哲既然已經選擇卸下政黨黨主席的職務，就專心並誠實面對自己的司法案件，切勿再用不實的言論與謠言攻擊國家的司法與元首。如此只會陷入你自己所說的「製造對立、撕裂國家」，更非一般社會大眾所樂見。

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