諾貝爾和平獎得主華勒沙：若中國對台動武 遲早會失敗

波蘭前總統華勒沙本月16日至17日受邀出席第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，並於論壇場邊接受本報專訪。（記者田裕華攝）

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）今（17）日表示，中國不應該對台灣動手，「如果中國真的動用武力，那他們遲早會失敗」，俄羅斯就是前例。他堅信，中國若繼續採用武力方式，遲早會失敗，這只是時間的問題。

華勒沙為波蘭首任民選總統，於1970年代投身和平罷工，1980年在波蘭共產政權執政下成立首個獨立工會組織「團結工聯」，提倡和平非暴力抗爭，於1983年獲得諾貝爾和平獎。

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華勒沙本月16日至17日受邀出席第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，並於論壇場邊接受本報專訪。

華勒沙表示，我們必須理解我們現在生活的這個時代，正如他昨天演說提及，共產主義已經沒有退路，二戰後重整的世界秩序面臨瓶頸，過去蘇聯與美國二元對立的世界也幾乎終結。

華勒沙說，他們這代人必須破壞舊秩序，才有建立新秩序的空間，當年沒人相信戰爭與革命，他們必須說服彼此去創造更好的世界。但因為過去的重整對現在來說已經不適用，甚至現在的民主制度也無法完全符合當前人類的需求。

對於右翼民粹興起的現狀，華勒沙認為，民粹主義興起正是因為人們在尋求解方，當過去資訊有限時，人們容易相信民主與政治家，但現在多元資訊揭露了政治家的真面目，人們反而不願相信民主。因此民粹主義興起，人們支持煽動者，甚至選出了非常不好的人。

華勒沙認為，在二元對立的世界瓦解後，世界不會留下一片斷垣殘壁，一定會想辦法重建，美國、中國、俄羅斯這3大強權國家不願接受二元對立的世界局勢，希望變成一國獨大的局面，因此在討論如何重整世界時，若俄羅斯在烏俄戰爭中勝出，俄羅斯就會成為世界霸主；若中國併吞台灣，就會是中國取勝；美國試圖藉干涉他國爭取世界主導權。

華勒沙強調，正如他昨天演講所述，武力的方式無法解決任何問題，共產主義、蘇聯過去曾取得龐大的勝利，過了50年後最終瓦解。他回顧，儘管當時沒人相信「團結工聯」能夠成功，但是歷史證明團結工聯最後還是贏得勝利，瓦解了蘇聯、讓華沙公約組織破裂。

華勒沙也警告，中國不應該對台灣動手，「如果中國真的動用武力，那他們遲早會失敗」，俄羅斯就是前例，幾乎所有國家都因動用武力遠離俄羅斯。他堅信，中國若繼續採用武力方式，遲早會失敗，這只是時間的問題。

華勒沙說明，這也是為什麼他昨日演說呼籲藉由非共產、非武力的方式團結中華民族，他建議中華民族採用中華思想中較好的解決方案，而台灣正好提供各種較好的解方，中華民族應接受台灣方案，台灣也會因此更強大。華勒沙昨日在玉山論壇演說指出，中華民族必須統一，他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一。

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