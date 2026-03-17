育嬰假放寬至6歲適用？勞動部長洪申翰：最快下半年修法

勞動部長洪申翰（左）在立法院答詢。（資料照）

現行「育嬰假」規定，每一子女滿3歲前，以日為單位申請育嬰留職停薪，不超過30日，最長不得超過2年。民進黨立委劉建國今日在立院質詢時呼籲，行政院將政策從未滿3歲，放寬至6歲；勞動部長洪申翰表示，勞動部願意研議跟草擬，把單日申請育嬰留停的措施，提高到至少6歲，看能不能在下半年提出修法草案。

劉建國質詢時指出，台灣新生兒出生率持續下降，今年可能會跌破10萬。他肯定政府放寬育嬰留停的申請新制，從過去必須請1個月，放寬到以1日為申請單位，及雙親可同請，使得男性申請比例，從過去全年的27.8%，大幅提高至44.3%，增加16.5%；女性申請從72.2%，減少到55.6%，少了16.6%。

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劉建國表示，男性申請的增加與女性降低，基本上是打平的，家庭分攤明顯出現效果，照顧孩子的壓力不會只落在女性身上，是社會非常指標意義的事。既然此方向、指標是正確，是否將育嬰假適用條件從子女未滿3歲，提高到6歲，由於幼兒班也可能停課，呼籲政院可以做相關研議。

卓榮泰回應，感謝委員肯定這個政策的推動，該政策符合了一些年輕爸爸媽媽的需求，不希望把家庭照顧落在單一性別的身上。當初勞動部在研擬出這個政策時，經各方分析考量，所以提出第一個階段，從零到三歲。

至於要不要把年齡層放大，卓榮泰說明，政府還要再觀察，這牽扯到企業主、勞工、代理人多方面的三角關係，尤其是比較小型的企業單位，在人力調配上的需求，還要請勞動部研究。

勞動部長洪申翰補充，從1、2月申請育嬰留停的數據來看，成效很不錯，男性申請比例也大幅增加。規定在3歲以內，是法規要求育嬰留停要在3歲前，政府也聽到許多3到6歲的家長反映，有這樣的需求，在0歲到3歲經驗下，滿多企業也願意支持。

他強調，勞動部願意研議跟草擬，把單日申請育嬰留停的措施，提高到至少6歲，看能不能在下半年提出修法草案。

卓榮泰說，勞動部跟企業做了相當多的溝通，也了解勞工的意願，政府也編列了一定的預算、獎勵金支持企業，讓企業樂於勞工行使權利。若要延伸，首先是法律，第二個是企業端、勞工及職務代理人，也要看政府是否有更充裕的經費支持，多方面考量，後續全面檢視目前實施成效，研議如何優化。

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