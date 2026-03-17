柯文哲申請出境遭駁回！法院重話打臉：不去根本沒差

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

京華城案一審將於26日宣判，前台北市長柯文哲為參加兒子在日本的博士班畢業典禮，9日透過律師向台北地院聲請解除23日至25日的限制出境出海。北院今（17日）駁回聲請。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，法院把話講得很重，指出柯文哲就算不去根本沒差，畢業典禮還是會照辦，柯傅堯也可以順利畢業。

張育萌在臉書發文表示，檢方講得很清楚，司法實務上根本就沒有戴著電子腳鐐還出境的前例。他實在難以理解，為什麼所有司法遇到柯文哲就要轉彎？法院的裁定也毫不留情說，柯文哲雖然有提出東京大學的邀請函，邀請函上的確寫柯傅堯的畢業典禮是3月24日在東京大學舉行。但「柯文哲是否前往參與，不是儀式能否如期舉行的要件」，也就是說，畢典儀式的「必要參與人」不是柯文哲。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，法院的意思就是，「柯文哲沒去，畢業典禮不是還是照辦嗎？那柯文哲去和不去根本沒差。純粹是『柯文哲個人想去』，而不是『畢業典禮需要柯文哲去』，且柯文哲就算不去，也不會因此使柯傅堯無法順利取得學位」。

他續指，裁定的結尾最狠，地院直接說「台灣跟日本並無司法互助引渡機制」，法院如果貿然解除限制出境，但柯文哲突然起心動念，不回台灣，後續審判和罰則都很難執行。而且，柯文哲也沒有提出避免自己逃亡的方案。

張育萌說，柯文哲和陳智菡就是要挑戰司法，「可惜台灣是法治國家，想逼法院遇到柯家人就轉彎，門都沒有」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法