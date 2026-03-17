柯文哲聲請解除境管赴日遭駁回 台灣民眾黨：深感遺憾

台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲。（本報資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案將於26日宣判，不過，柯為赴日參加兒子東大博士班畢業典禮，日前向台北地檢署聲請解除23日至25日間境管，今（17）日遭北院以無前例、無必要、無擔保等判斷駁回聲請。對此，台灣民眾黨發言人張彤表示，柯律師團目前雖尚未收到法院裁定書，但仍尊重法院裁定，同時也「深感遺憾」。

台灣民眾黨發言人張彤傍晚回應，針對台北法院基於我國與日本無司法互助引渡機制，駁回柯文哲創黨主席聲請解除境管赴日參加兒子畢業典禮，律師團目前尚未收到法院裁定書，若單就媒體揭露之內容，我們尊重法院裁定但也深感遺憾。

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張彤表示，柯文哲創黨主席迄今配合司法機關一切偵查、審理，並正面迎戰一切黨、政、媒惡意攻訐與不實指控，而其自身清白、廉潔自持之初心從未改變，不僅坦蕩面對一審判決結果，更從未有過逃亡之念，實務上亦完全無此可能性。

張彤強調，司法必須具備可預期性，若他人有先例，能因各項緣由成功聲請解除境管出境至無引渡條款之國家，本黨期盼法院在審酌類似案件時，能秉持一致且公平的裁量標準。在當事人長期配合司法調查、無任何逃匿意圖的情況下，若能更進一步考量人倫親情之必要性與不可替代性，給予當事人基本的家庭尊嚴，將更能彰顯司法兼顧程序公平與人道關懷的初衷。

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