鄭麗文黃國昌拋4大政見願景 民進黨：一半唬爛一半騙

國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌在會後握手致意。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（14日）發表共同政見，包括社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理四大領域願景。對此，民進黨批評，藍白政見「一半唬爛一半騙」，一方面高談願景，另一方面卻在國會封殺相關預算，呼籲兩黨應先依法審查總預算，讓現有各項福國利民的政策順利推動。

民進黨透過臉書指出，藍白今天敲鑼打鼓宣布共同願景，但愈講愈奇怪，說好的「願景」全部只是對台灣的批判。例如藍白所謂的「敬老願景」、「居住願景」，但真相是民進黨拚命推，透過社福政策與居住政策希望照顧更多國人，結果藍白拚命擋預算。

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對於藍白所謂的「環境願景」，民進黨說，真相是藍白一再重複光電、空污謠言，對台灣的環境與經濟完全沒幫助。而藍白的「AI願景」，真相是台灣經濟是在過去十年間，一步一步正確布局、谷底爬升，才有今天的競爭力，為什麼藍白總是要扭曲台灣經濟成就？

民進黨質問，「原來，在藍白眼中，辛勤努力的台灣人，認真做事的政府團隊，就是這麼不值一哂嗎？」

民進黨直言，最根本的問題是，連中央政府總預算都不願意審查了，還有臉繼續畫政策大餅？騙誰？如果今早這場記者會的藍白大德們，願意動動尊貴的手指，翻一下去年八月就送到每位立委手上的預算書，就可以看見，所謂藍白共同願景的內容，撇除造謠、撇除扭曲，早已是國家穩健前進的方向。

據此，民進黨強調，為什麼藍白覺得政府沒有做、覺得自己高瞻遠矚呢？答案是因為藍白兩黨不審總預算，奉勸先依法審完預算，讓現有各項福國利民的政策順利推動，再來講所謂願景。

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