罷「雙吳」青年一個個遭殃 李孝亮也被檢舉損害黨譽建請開除

李孝亮被檢舉損害黨譽建請開除，國民黨北市黨部預計3/17開考紀會。（資料照）

去年國民黨為反制大罷免，在台北市鎖定綠委吳思瑤、吳沛憶發動罷免，當中罷免吳沛憶領銜人李孝亮如今投入中正、萬華區議員初選，但今（14日）傳出，李孝亮被檢舉在領銜期間多次言行失當，並公然抨擊黨中央與地方民代，損害黨內形象與公信力，與罷免吳思瑤召集人賴苡任如出一轍，建請開除黨籍或撤銷參選資格。北市黨部證實，下週3月17日將開考紀會。

檢舉信中指出，李孝亮擔任領銜人後明知自己為寄戶口未實際居住，卻在公文寄存郵局時，於媒體前公開指責中央選舉委員會「飛鴿傳書」，旋即遭官署提出寄送證明打臉，損害國民黨公信力。此外，李孝亮母親在罷免期間多次聯繫媒體哭訴，稱李是被國民黨利用，嚴重損害前主委黃呂錦茹與國民黨的政治操守。

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信中也指出，李孝亮未與黨部商量，擅自以個人名義寄發信函給選區內「深綠背景」里長，政治判斷輯錄低落，也重創國民黨基層威信；此外也操弄連署數據，於連署截止前三週宣稱僅收6000份，意圖將罷免氣勢低落歸咎於「黨中央不作為」，後於6月2日稱差1萬2千份，竟在 5 天後（6 月 7 日）宣稱收齊 1萬9831 份，數據增長明顯不合常理。最終送件份數明顯不符比例，讓國民黨蒙羞。

另外，信中也提及，李孝亮擅自發放採訪通知，偽造「雨中奮戰」假象，是行為不一的作秀行徑；而李更多次在Youtube及媒體直播中指稱議員不配合、聯繫不到黨主席等，塑造單打獨鬥悲情形象，質疑李去年根本是「假罷免真選舉」，是政治投機份子，建請依據黨章規定針對損害黨譽行為，予以嚴厲處分，撤銷其參與初選資格。

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