尷尬！黃國昌問現場「沒人要問問題？」 記者回一句爆紅

政治大學學生會12日舉行「政治進入大學3.0」系列講座，邀請民眾黨主席黃國昌發表專題演講。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前出席政大舉辦的校園活動，接受媒體聯訪時一度無人提問，黃國昌詢問「沒人要問問題？」結果一名記者大喊「有！」還表示「公司叫我問的！」回答完畢後，現場再度無人提問，此時一名記者喊「可以自由發揮！」場面相當尷尬。相關畫面被轉至社群媒體後，引發網友熱議。

政大學生會12日在法學院4樓王文杰講堂舉辦「政治進入大學3.0」系列講座，邀請黃國昌發表專題演講。黃國昌在活動中講述民眾黨對於2026地方選舉的戰略佈局與治理願景，活動中也開放參加者與講者進行現場問答。

請繼續往下閱讀...

該活動於媒體聯訪環節出現意外小插曲。在聯訪過程中，一度無人提問，黃國昌疑惑地問「沒有人要問問題？」這時一名記者大喊「有！公司叫我問的！」並詢問黃國昌如何看待最近新北市民調結果，在一對一狀況下，輸給民進黨參選人蘇巧慧一事。對此，黃國昌回答：「任何民調都會虛心當作參考。」

黃國昌簡短回答完畢後，馬上又問「請問還有其他問題嗎？」不過沒有任何人提問，記者又表示「委員可以自由發揮！」而黃國昌則說「自由發揮？不是，你們如果沒問題，就這樣子啦！」接著就謝謝現場媒體，並結束訪問。

聯訪相關影片事後被轉至Threads、臉書等社群媒體。僅在粉專「Mr.柯學先生」與「台灣佛克斯」相關貼文下方，留言合計就接近1000則。網友也紛紛留言表示：「笑死 還強調公司叫他問的」、「人家問什麼問題，得到的回答還不就是罵記者跟罵賴清德，這兩個萬年回答。是要問什麼」、「問了又沒有答案，問屁問」、「問A答B 有什麼好問的」、「沒人想問 太討人厭」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法