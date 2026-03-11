參選澎湖縣長 無黨籍許智富提出大停車場理論

無黨籍許智富提出「大停車場理論」2.0 升級版。（許智富提供）

前澎湖縣長賴峰偉主政時代，爆發的停車格收費爭議，其任內副縣長、現以無黨籍身份投入下屆澎湖縣長選戰的參選人許智富，提出大停車場理論全面落實、智慧停車體貼人心政策，解決令人詬病的停車重覆收費問題。

以往民眾在馬公市區購物或洽公，短短1小時內可能換了2、3個車位，卻因為系統限制被重複計費，明明只停1小時卻要付3倍車資。這種「停越多、繳越多」的不公，是長期以來民眾心中的怨言。許智富擔任建設處長的第1天，就帶著團隊多次實地會勘、反覆測試系統。3天後克服技術障礙，正式提出「大停車場理論」並實施跨格不重複計費，只要在市區路邊或路外停車場，1小時內無論變換幾次車位，僅計收1筆費用（20元）。

請繼續往下閱讀...

許智富再接再厲，提出參選縣長第1個政見，推動「大停車場理論」2.0升級版，全面導入地下停車場系統，目前澎湖5座地下停車場中，中興國小與馬公國小的系統是當年許規劃下已完成整合，其餘3座舊有停車場也已更新完畢。

「大停車場理論」2.0升級版，包括月票全縣通用：鄉親購買地下停車場月票，即可跨場停放，無需重複購買；5場靈活移動：配合民眾生活圈變動，持月票即可在5座地下停車場間自由進出，零額外負擔。智慧化管理：透過大數據整合提高周轉率，有效減緩路面壓力，讓停車更聰明、更便利。澎湖縣政府不只蓋停車場，更要用智慧化的管理，確保每一分收費都公平，讓每一位民眾停車都順心！

「大停車場理論」就是不論停在哪裡，1小時內僅收費1次。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法