國共2黨學不來！高中生畫哏圖「惡搞蔡英文」獲本尊幽默笑回

近期網友繪製包含前總統蔡英文在內的一系列政治人物惡搞圖，蔡英文則以7年前，自己被插畫家畫成「綠巨人浩克」的事蹟幽默回應。（圖擷取自「A RAY」臉書粉專）

台灣前總統蔡英文執政期間，對於大眾以她為主題創作的惡搞圖文，抱持相當寬容的態度，還曾主動將IG大頭照換成網路插畫家繪製的KUSO圖，親民作風令許多民眾印象深刻。近期有網友在社群分享，自己參考蔡英文照片繪製惡搞哏圖，結果意外釣出本尊幽默回應，還提到民主國家「自由表達意見」很正常，高EQ發言吸引百萬網友朝聖。

一名網友自稱是現年17歲的高中生，從本月2日開始，他在社群平台Threads分享一系列「惡搞政治人物」的親筆繪圖，並開放網友許願惡搞對象。截至今（9）日，這名網友惡搞對象依序有台灣立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文、總統賴清德、前總統蔡英文；國外政治人物部分，則有前南韓總統尹錫悅、伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），以及前美國總統歐巴馬（Barack Obama）。

值得注意的是，原PO繪製的一系列惡搞圖，唯有蔡英文在他昨（8）日發布不久便留言回應。蔡英文看到原PO的惡搞圖後，不僅沒有生氣、怒斥對方故意醜化並敗壞自己的形象，甚至還非常淡定留下自己的真實想法︰「你這個還好，不算是惡搞的，還有人把我畫成浩克。沒關係，民主國家，大家自由表達意見。」

據悉，蔡英文曾在2019年與插畫家A RAY合作，對方藉機「大玩總統」，把蔡英文畫成尤達大師、綠巨人浩克等形象，蔡英文雖然對此吐槽連連，但仍會把圖片分享到官方社群帳號給民眾欣賞。對於蔡英文再度提及「浩克」，A RAY也火速分享一張圖片表示︰「能被總統惦（ㄐㄧˋ ）記（ㄔㄡˊ）這麼久真的好榮幸，只好放一張未公開的了。」

該文目前吸引近400萬人次瀏覽，眾人紛紛感慨中國共產黨、國民黨等威權專制政客，完全學不來蔡英文對民眾「創作自由」的溫暖態度與高度，只會用血腥粗暴的文字獄或武力瘋狂打壓。其他網友則留言打趣，「留友看前總統回自己的似顏繪」、「民主國家多麼自由珍貴的4個字」、「不愧是台灣第一位女總統，抗壓能力無敵大」、「大氣開得起玩笑，這才是受人尊敬的人」、「好愛小英，好愛我的國家是這樣的自由自在」。

