謝典霖再點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長 民衆黨彰化黨部主委表態

民衆黨彰化縣黨部主委温宗諭（右1）強調彰化藍白合重點應在縣議員和議長選舉。（縣黨部提供）

國民黨彰化縣議會議長謝典霖上媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」節目，再度表明年底選舉「藍白合」還點名民眾黨創黨人柯文哲、黨主席黃國昌是空降參選彰化縣長的合適人選，對此，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭也支持合作，但他強調，目前重點應在縣議員和議長選舉。

温宗諭說，他感謝謝典霖在2024年積極促成藍白合作，也認同2026年的合作布局，對於2028年在野重新拿回中央執政權具有關鍵意義。以彰化的選舉結構來看，只要藍白雙方願意合作，不論最終人選是誰，都具備相當高的勝選機會。

請繼續往下閱讀...

不過，温宗諭認為，年底縣長選舉的合作方向，關鍵仍在於人選與整體布局；目前民眾黨在彰化有推派議員參選，因此希望在議員選戰層級尋求合作，形成藍白合作的可能，現階段重點應在議會合作與議長選舉。

若藍白合誰來選彰化縣長？謝典霖提到，柯文哲或黃國昌都是相當適合參選彰化縣長的人選。對此，温宗諭表示，地方基層確實也曾呼籲中央級政治人物能「御駕親征」，透過更高層級的整合與號召，帶動非綠陣營的整體合作與氣勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法