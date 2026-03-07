宜蘭張勝德初選落敗 挺張派無黨籍議員醞釀倒戈支持林國漳

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲（中）勝出；挺議長張勝德（右）的無黨籍議員醞釀出走，集體倒戈轉向支持林國漳。（資料照）

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲勝出；外界質疑爭取提名的縣議會議長張勝德是被黨中央「做掉」。近期傳出，挺張派的無黨籍議員醞釀出走，集體倒戈轉向支持民進黨參選人林國漳，表達對國民黨不滿；議會在野聯盟總召林錫明直言，地方有優秀人才當然要支持，為何要支持空降的？

張勝德爭取國民黨縣長提名過程，縣議會國民黨團發起「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書，國民黨議員除林岳賢未連署，其餘都表達支持；當時，無黨籍在野聯盟也有多人參與連署表達支持張勝德。

國民黨初選後，民調一直未公開，坊間傳言紛紛，質疑吳宗憲是國民黨文傳會主委，參加地方初選，竟不用辭職，掌握黨機器的運作與決策，初選怎麼會公平？張勝德怎麼會贏？國民黨許多議員也難以置信，礙於黨紀敢怒不敢言；有人擔憂，提名吳宗憲，他們當然也是支持，但能不能動起來就很難說？

宜蘭縣議會無黨籍的在野聯盟有8位議員，長期以來與前議長張建榮、現任議長張勝德父子都有深厚交情，也全力支持張勝德爭取國民黨縣長提名；在張勝德落敗後，不滿情緒逐漸發酵，沒有黨的約束與顧慮，講起話就直接且不客氣。無黨籍議員也在蘊釀集體出走，轉向支持林國漳，聯盟總召林錫明就公開表態。

林錫明意有所指的說，「張勝德為何會輸？我看不懂，政黨都會說謊話。」他並強調，年底縣長選舉，他會轉向支持林國漳，支持宜蘭人，林國漳學經歷與30年在地經營都獲得肯定，不必分政黨，地方有優秀人才當然要支持，為何要去支持一個空降的？

不只是林錫明，在野聯盟也有其他議員表達相同看法；有議員不願具名說，無黨議員與民進黨都有共同朋友，林國漳是在地宜蘭人，在宜蘭生活，在宜蘭成長，人親土親，對宜蘭的未來與建設，想法比較一致，這不是空降所能取代，更何況國民黨這次在初選過程的操作，讓人看不懂，民調第1天、第2天都傳是張勝德贏，第3天就突然輸了，這也太奇怪。

