民進黨中市議員初選民調3月底登場 2選區老將新秀競爭激烈

市議員楊典忠（右一）、王立任（左二）面對首次參選獲得加權的陳怡潔（左一）挑戰。（記者張軒哲攝）

2026縣市長、議員大選倒數不到1年，台中市民進黨第2、5及14選區，因登記人數超過提名人數，將於3月23日至29日辦理初選民調，以完成提名，其中以第2選區資深議員楊典忠、王立任面對首次參選獲得加權林東誼與陳怡潔挑戰，競爭最激烈。

第二選區（清水、沙鹿、梧棲）應選5席，現任藍營張清照、副議長顏莉敏、綠營楊典忠、王立任、無黨籍陳廷秀，藍營將維持原班人馬，綠營推出正國會陳怡潔、新潮流林東誼加入戰局，形成4搶3，但陳怡潔為綠營婦女保障名額，3名男性民調互相競爭，3人僅2人能獲得提名，海線地區可見4人掃街或是站路口拜票身影。

4人中，楊典忠爭取5連霸，王立任挑戰4連霸，楊典忠為逢甲大學航空機械博士，他表示，海線正站在發展的關鍵轉折點，需要持續監督的力量，更需要一位熟悉地方需求，能長期監督市府政策方向的民意代表。王立任說，去年擔任黨團總召，揭發了市府弊端、離譜行徑，台中的進步需要更強的戰力。

新人陳怡潔曾任民進黨台中市黨部執行長、林佳龍市長室機要秘書，她表示，挺身而出參選海線市議員是因為海線長期被盧市府忽略，資源長期被剝奪，未來將爭取最大的發展與建設，翻轉海線。

林東誼為台大經濟所碩士，林東誼指出，自己出生並成長於鹿寮成衣商圈，長期生活於沙鹿與海線地區，使他對地方發展與居民需求有著深刻的情感與體會，也更加堅定投入公共事務、回饋家鄉的決心。

林東誼爭取民進黨台中市議員提名，他參加浮現祭活動爭取年輕人支持。（取自林東誼臉書）

