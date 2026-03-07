為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣隊2連敗網友提體育署預算被藍白刪 廖偉翔竟嘲諷「編多少能贏大谷翔平」

    2026/03/07 10:08 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委廖偉翔（右）。（資料照）

    國民黨立委廖偉翔（右）。（資料照）

    經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，有網友在社群平台發文表示，體育署的預算被刪1.62億是民眾黨提案的，藍白在蹭完12強冠軍後刪的。沒想到國民黨立委廖偉翔卻主動到貼文下留言嘲諷「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論。」網友看到留言後憤怒紛紛反嗆「媽寶你真的吃飽太閒正事不幹。」

    有網友在社群平台Threads發文表示，體育署的預算被刪1.62億是民眾黨提案的，藍白在蹭完12強冠軍後刪的，以上是范雲立委算出來的數字，廖偉翔在該貼文下留言「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論。」

    網友紛紛到該留言下回嗆「起碼不要刪預算吧！支持臺灣體育很難嗎？」、「難怪國民黨一堆舔共咖，打不贏所以不編預算，打不贏中共乾脆也不軍購，呵呵，被中共打出屎來，乾脆自己找屎吃比較快」、「所以不能贏大谷翔平，就不用給預算了是不是？」、「國民黨立委水準，呵呵，重點在體育環境跟培養選手」、「我們一個月付你們這些爛立委月薪20萬，到現在3月預算還沒審。薪水小偷還這麼大聲嗆老闆，我也是第一次看到。」

    在 Threads 查看

    網友留言反嗆。（圖擷取自 Threads ）

    網友留言反嗆。（圖擷取自 Threads ）

    網友留言反嗆。（圖擷取自 Threads ）

    網友留言反嗆。（圖擷取自 Threads ）

