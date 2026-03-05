為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台美關稅協定不必限時送立院 行政院舉往例說明

    2026/03/05 13:01 記者鍾麗華／台北報導
    對於台美對等貿易協定，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，我方將在與美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會。（記者鍾麗華攝）

    對於台美對等貿易協定，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，我方將在與美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會。（記者鍾麗華攝）

    台美對等貿易協定2月13日完成簽署，依照我國「條約締結法」規定要在30天內報請行政院送立法院審議，但美國最高法院判決對等關稅無效，協定生效陷入爭議，而距離法定時限僅剩約10天。對此，行政院發言人李慧芝今（30）日表示，30天是指主管機關報到行政院的期限，我方將與美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會。

    根據「條約締結法」第8條規定，條約案經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議。不過，李慧芝解釋， 30天是指「主管機關報到行政院的期限」，例如我國跟帛琉共和國簽署的刑事司法互助協定，就是在2022年8月30日簽署，法務部是在當年9月22日報到行政院，是符合締結法30天內的期限，行政院是在同年11月函送立法院。

    李慧芝說明，台美MOU或ART的部分都取得最佳待遇，在美國最高法院判決之後，談判團隊也已跟美方取得聯繫，並持續進行密切溝通中，確保我方取得的最佳利益，讓台灣產業能享有相對優勢及最佳待遇。

    李慧芝表示，目前雙方已有一定共識，美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，就會依序通知已經簽約的國家，其中就包含我國在內。我方在跟美方溝通後，再將文本及影響評估整體送交國會，若有最新進度會持續跟國人做說明。

