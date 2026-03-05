為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林佳龍跳吐瓦魯傳統舞 台吐簽署避免雙重課稅、贈海纜營運費

    2026/03/05 12:59 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍在吐瓦魯總理戴斐立邀請下跳了一小段當地傳統舞蹈Fatele。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍在吐瓦魯總理戴斐立邀請下跳了一小段當地傳統舞蹈Fatele。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍正以總統特使身分訪問友邦吐瓦魯。林佳龍代表我國政府與吐瓦魯正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並致贈去年底正式開通的吐瓦魯首條海纜「Vaka」的首年度營運費用。

    吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）特別以隆重國宴接待林佳龍的到訪，並安排傳統歌舞表演，讓他深刻體會吐瓦魯人民的熱情與善意。林佳龍並在戴斐立邀請下跳了一小段傳統舞蹈 Fatele，為雙方留下珍貴回憶。

    在吐瓦魯代理總督皮塔（Afelee Pita）、國會議長伊塔雷理爵士（Sir Iakoba Italeli）等貴賓見證下，林佳龍代表我國政府正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，進一步促進雙邊經貿交流，鼓勵企業赴吐瓦魯投資，持續深化台吐堅實邦誼。

    林佳龍指出，台灣與美國、日本、澳洲及紐西蘭合作協助吐瓦魯建置的首條海底電纜「Vaka」已於去年底正式開通，大幅提升吐瓦魯對外網路的頻寬與連線速度。此行他也代表政府致贈首年度營運費用，期盼持續協助吐瓦魯強化通訊韌性，讓世界看見吐瓦魯，也讓吐瓦魯與台灣、世界更緊密。

    林佳龍也特別感謝吐瓦魯長期在國際場域為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與世界衛生組織、聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織。

    林佳龍表示，此行是他第3次訪問吐瓦魯，也是首次在當地過夜，近年來，台吐高層互訪頻繁，各項合作計畫務實推展，展望未來，期待台灣與吐瓦魯如同家人般更加緊密，共同實踐「kaitasi」（吐瓦魯語「家人」之意）的精神，繼續並肩向前、互相扶持。

    外交部長林佳龍以總統特使身分，代表我國政府與吐瓦魯正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍以總統特使身分，代表我國政府與吐瓦魯正式簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」。（圖擷取自林佳龍臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播