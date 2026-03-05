為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中東戰火震盪台股 卓榮泰喊話：適時採取穩定措施

    2026/03/05 13:14 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（5）日在院會中表示，2日至4日台股跌幅，相較於日韓跌幅為低，目前尚在可控的範圍內，且今日已呈現大幅度上漲趨勢。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（5）日在院會中表示，2日至4日台股跌幅，相較於日韓跌幅為低，目前尚在可控的範圍內，且今日已呈現大幅度上漲趨勢。（行政院提供）

    美國、以色列與伊朗的戰火讓台股連跌兩天，今天反彈開高，股市震盪大；行政院長卓榮泰今（5）日在院會中表示，從2日至4日台股跌幅，相較於日韓跌幅為低，目前尚在可控的範圍內，且今日已呈現大幅度上漲趨勢，但仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

    金管會指出，近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

    金管會說，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司今年1月底營收金額為新臺幣4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

    金管會強調，台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心已於4日發布新聞稿，呼籲投資人理性面對短期波動，另金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。

