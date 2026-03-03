民進黨批軍購特別條例版本「喬不攏」 國民黨反擊

國民黨中央黨部。（資料照）

針對民進黨批評國民黨在軍購特別條例版本「喬不攏」，黨主席鄭麗文「一人綁架全黨」，國民黨今日回應表示，國防安全不是政論節目，更不是政治口水戰，立法院國民黨團近日將正式公布軍購特別條例草案內容，屆時版本清楚、條文完整，民進黨不必急著自導自演，如果民進黨只會用政治語言簡化國安議題，那麼把國防當成操作工具的，恐怕不是在野黨。

國民黨並重申，支持強化國防，支持合理軍購，更支持以制度與專業為基礎推動國家安全建設，未來提出的黨版條例將在符合國家整體防衛需求的前提下，兼顧程序正當性與履約保障機制，提出有效、可執行、可監督的方案，確保每一分預算都能轉化為真正的防衛能力。

請繼續往下閱讀...

面對外界認為藍營軍購特別條例有不同的版本，國民黨表示，民主政黨本來就有討論與整合過程，最終形成制度化、負責任的版本，這正是政黨政治成熟的象徵，立法院黨團近日內將公布條例草案，條文公開透明，接受社會檢視。

國民黨指出，國家安全需要理性與專業，而不是標籤與嘲諷，作為曾長期執政的政黨，歷經多次重大軍事採購與建軍規劃，對於對美軍售程序、政府對政府協商機制以及履約風險控管，都有完整實務經驗，從建案形成、戰略評估，到交付監督，每一個環節都必須審慎推進，確保軍購真正轉化為戰力，而非停留在帳面數字，該黨有經驗、能力也有責任，為國家提出最符合實際軍事需求的方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法